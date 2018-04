Els premis Drac surten al carrer i incorporen els curtmetratges per celebrar que fan deu anys

Els premis Drac de Solsona celebren el seu desè aniversari amb la incorporació d'una nova categoria. Enguany, els curtmetratges també participaran al certamen, a part de les modalitats de poesia i narrativa. El president d'Òmnium Cultural del Solsonès, Ramon Segués, ha explicat a Regió7 que enguany s'ha volgut «revolucionar» un certamen que té les categories de poesia i narrativa «plenament consolidades», però que vol obrir-se al món audiovisual, orientant-se a joves creadors i nous habits culturals.

«Volem que els Drac surtin al carrer, inundin el nucli antic d'imatges i paraules, que als carrers es faci ressò que estem de celebració», ha afegit Segués. Per al certamen, que tindrà lloc aquest dissabte, 21 d'abril, l'organització ha elegit el nucli antic solsoní com a centre neuràlgic.

A partir de les onze del matí, començaran les lectures de relats curts a la Biblioteca Carles Morató. L'organització apropa al públic les obres finalistes de l'edició, tant pel que fa a narrativa, com a poesia i curtmetratges. A la plaça de la Torre de les Hores, del carrer del Castell, els rapsodes Víctor Pérez i Uriol Gilibets recitaran les obres poètiques més destacades, i a la Sala Gris, al carrer Sant Miquel, es projectaran els curtmetratges.



Canvi de format



A part de proposar els actes matinals com a novetats, Òmnium Cultural del Solsonès ha alliberat la tarda d'actes per tal de preparar els assistents a la gala de lliurament de premis de les nou del vespre. «Serà especial i intimista», segons han informat membres de l'entitat, que han afegit que, si en altres ocasions es va convidar personatges mediàtics de l'esfera cultural, aquesta vegada s'ha apostat clarament pel talent local amb l'Orfeó Nova Solsona, la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona i el Jove Ballet Solsoní. Òmnium Cultural ha apostat així per una renovació de la marca premis Drac, tant en el contingut i com en la forma.