El projecte Música en Vena programa concerts en directe a Sant Joan de Déu

El Conservatori Municipal de Música de Manresa (CMMM) s'ha adherit al projecte 'Música en Vena. La música que cura', que té per objectiu fer arribar la música en directe als centres hospitalaris de la ciutat. Amb aquesta iniciativa, el centre d'ensenyament municipal manresà vol col·laborar de manera voluntària en la millora del benestar de les persones ingressades als centres hospitalaris. La iniciativa arrencarà el dia de Sant Jordi amb dues actuacions a l'Hospital Sant Joan de Déu de la capital del Bages. En concret, hi haurà un concert del Quartet de corda GLAC, que tindrà lloc a la unitat del malalt fràgil, i del Duet de violes, que se celebrarà a la unitat d'especialització de pediatria.

'Música en Vena' és una associació sense ànim de lucre dedicada a la millora de les estades hospitalàries de pacients, familiars i personal sanitari a través de la música en directe. La seva vocació és la de contribuir a millorar la societat a través de la música: impulsar la seva funció com a eina d´acció social, crear noves audiències, nous espais i circuits, així com generar oportunitats d'activitat i futur ocupació per als músics.

L'associació treballa des de fa sis anys a un total de 20 hospitals de Madrid i Barcelona a través d´un conveni subscrit amb el Servicio Madrileño de Salud, l'Institut Català de la Salut i l'Institut Català d´Oncologia. Durant aquest temps s'han fet més de 2.200 microconcerts en planta, hospital de dia i auditoris d'hospitals i compta amb més 6.000 músics voluntaris de diferents gèneres musicals, que han beneficiat unes 44.000 persones (pacients, familiars i personal sanitari).

A Catalunya, a banda del Conservatori de Manresa, el projecte compta també amb la col·laboració del Conservatori del Liceu i l'Orquestra Simfònica del Vallès. També té el suport de projectes com Cordes del món i de diversos artistes que hi col·laboren a títol individual com el músic català Jordi Savall.