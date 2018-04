Una dotzena d'autors bagencs es reuneixen avui al Casino en la Revetlla de Sant Jordi

La tradicional Revetlla de Sant Jordi, en la qual els autors presenten les seves novetats i que se celebra en diferents biblioteques arreu del país, torna a Manresa, on es farà, avui, a partir de les 7 de la tarda, a la Biblioteca del Casino .

Enguany hi prendran part una dotzena d'escriptors: Mar Pavón, Pep Molist, Teresa Clua, Pilar Arnaus, Rosa Barrull, Pep Garcia, Ignasi Cebrian, Miracle Sala, Carles Morell, Montse Garcia Ribas, i Josep Fàbregas i Joan Vilamala, aquests dos últims per presentar el volum col·lectiu La terra sagna, on es recullen poemes nascuts de l'1-O i que ha publicat la berguedana L'Albí.

La vetllada té com a objectiu reunir els escriptors de la ciutat i del Bages que publiquen alguna novetat editorial aquest Sant Jordi per tal que puguin explicar-la de viva veu al públic assistent. La vetllada literària, oberta a tothom, acabarà amb un tast de pastes, a càrrec del Forn Jorba, i de vi, a càr-rec d'Oller del Mas. L'organització de l'esdeveniment és d'Òmnium Cultural del Bages i de la Biblioteca del Casino.