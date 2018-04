Tigre de Paper crida a la revolta literària

L'actor nord-americà John Cusack intentava tirar endavant una botiga de discos a la pel·lícula Alta fidelitat mentre maldava per recuperar la seva parella. Una pel·lícula deliciosa on l'estrella nord-americana brodava el paper d'un romàntic incurable: estimava la seva ex tant com els discos que col·lecciona a casa. Lluny dels focus encegadors de Hollywood, Cusack també manifesta el seu interès per les problemàtiques del món en el qual viu i les expressa en el llibre Coses que poden i no poden dir-se, un dels títols amb els quals el segell manresà Tigre de Paper es presenta a la cita de Sant Jordi.

El llibre neix en el moment en què, l'any 2014, Cusack va reunir l'escriptora Arundathi Roy, l'antic analista de l'exèrcit dels Estats Units Daniel Ellsberg –responsable de la filtració dels papers del Pentàgon– i Edward Snowden, l'excontractista de l'Agència de Seguretat Nacional nord-americana que va fer públic el material esmentat. La finalitat era intercanviar opinions i el resultat es plasma en el volum que publica l'editorial de la capital bagenca.

Una altra de les apostes de Tigre de Paper és Els anys d'Allende, una novel·la gràfica que ficciona un episodi de la vida de l'expresident xilè Salvador Allende. Carlos Reyes narra la història d'un periodista nord-americà que arriba al país tres anys abans del cop d'estat per investigar sobre el fenomen de la Unitat Popular: un relat inventat però molt ben documentat.

Just per Sant Jordi apareixerà Si vas a París, papà, el dietari del maig del 68 escrit per Teresa Pàmies. També és als taulells, El Che ministre, un assaig que passa per sobre de la mitologia guerrillera del personatge i se centra en la seva acció en la construcció del socialisme a Cuba i en el pensament econòmic.

Tigre de Paper també s'ha sumat a la commemoració de l'Any Pedrolo amb dos títols: la novel·la Tocats pel foc, amb un pròleg de Marina Garcés i amb dues edicions, i Hem posat les mans a la crònica, que fabula sobre una societat en la qual el règim repressor posa un policia a cada casa per controlar la població. Una situació que genera indignació i desig de revolta i una ficció amb la qual l'autor de l'Aranyó explica com la gent sempre pren consciència de la seva situació en moments d'opressió i es mou per fer canviar les coses.

Silvia Federici fa a El patriarcat del salari una revisió del marxisme des de l'òptica feminista. El llibre és format per diversos articles publicats dels anys 70 fins a l'actualitat i aborda qüestions com els ventres de lloguer i la falta de remuneració del treball domèstic.

En clau de narrativa, Tigre de Paper continua confiant en La casa de la selva, de l'activista cultural Joni D (que ja és la segona edició), i en relats de vida i resistència a Palestina inclosos a Nakba, que signa Salah Jamal i es completa amb il·lustracions de Miquel Ferreres. El volum ofereix al lector 48 narracions sobre un conflicte que s'eternitza i que genera situacions caòtiques i, alhora, altres d'una gran tendresa entre la població.

En el camp de la història, el segell manresà presenta Sis mesos rojos a Rússia, on la periodista nord-americana Louise Bryant –parella de John Reed– va narrar les seves vivències a Petrograd i Moscou durant la revolució russa del 1917.