Alba continua la seva aposta pels clàssics sense oblidar el llibre infantil i, ara, la poesia

Las confesiones del señor Harrison es va publicar per entregues entre febrer i abril del 1851 a la revista The ladie's Companion. Alba Clásica recupera una de les narracions costumistes d'Elizabeth Gaskell (1810-1865), que ja prefigura la seva obra mestra, Cranford, i que se suma a la resta de títols que l'editorial barcelonina ha anat publicant (fa uns mesos Hijas y esposas) d'una autora aplaudida per Dickens i que va deixar petjada en l'obra de George Elliot. Las confesiones del señor Harrison renova un cop més l'aposta d'Alba pels clàssics, que se suma, també, en els seus diferents formats a la recent La educación sentimental (1896), de Gustave Flaubert (1869), en una nova traducció de María Teresa Gallego Urrutia i Amaya García Gallego; Jude, el oscuro, de Thomas Hardy (1840-1928), la primera novel·la que es va atrevir, a la seva època i sense pèls a la llengua, a parlar de sexe, matrimoni i religió; o El arrecife, de l'autora de la cinematogràfica La edad de la inocencia, Edith Wharton.



Una marca en llibre infantil

L'altra gran pota en què se sustenta la producció d'Alba Editorial –segell del mateix grup editorial que aquest diari– és la infantil il·lustrada, amb diferents col·leccions. Com la dedicada a descobrir el paper de dones que han marcat la història contemporària. Per aquest Sant Jordi arriba, en català i castellà, el dotzè títol de Petita & Grand, dedicat a Georgia O'Keeffe (1887-1986), artista estatudinenca considerada la mare del modernisme americà. Un llibre de M. Isabel Sánchez Vegara i amb les il·lustracions d'Erica Salcedo que amplia un catàleg encetat amb Coco Chanel i per on han passat noms com Audrey Hepburn, Amelia Earhart, Ella Fitzgerald o Jane Austen. Uns clàssics, també, del segell són els discos llibres (amb CD inclòs) del grup The Pinker Tones, que ja sumen el quart volum amb Rolf & Flor, ara am Rolf & Flor a l'Amazones, amb les il·lustracions de Miguel Gallardo i Martín Tognola i les col·laboracions d'Alex Borstein, Manu Chao, Judit Neddermann i Adrià Salas (La Pegatina). O en Contes Vintage, la recuperació d' El vent de març, que es va publicar originalment el 1957. D'Inez Rice i amb les il·lustracions de Vladimir Bobri.



L'estrena en la poesia

Alba Editorial ha engegat aquest any una col·lecció de poesia, Alba Poesia, dirigida per Gonzalo Torné i estrenada amb dos títols: Antología de poetas españolas. De la generació del 27 al segle XIV (pensada per visibilitzar la poesia femenina) i la Poesia completa d'Emily Brontë (1818-1848). L'escriptora, que ha passat a la història com l'autora de la cèlebre Cims borrascosos i germana de Charlotte i Anne, va deixar una gran producció poètica que Alba recull en un sol volum, amb traducció de Xandru Fernández.