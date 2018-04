Un tastet de les novetats literàries de km 0

La Biblioteca del Casino va acollir ahir la sisena edició de la Revetlla de Sant Jordi, un acte literari on més d'una dotzena d'autors bagencs van presentar les seves publicacions. L'acte, organitzat per Òmnium i la Biblioteca del Casino i conduït per Jordi Estrada i Llorenç Capdevila, es va dividir en diferents blocs.

La literatura infantil va ser la primera en sortir a escena. És el cas de dos noms habituals a casa nostra, com són Pep Molist, amb la novel·la Les enigmàtiques fotos del senyor Clarissa i Paraulotes de les fines, un llibre de poesia per a infants. I, també, Mar Pavón, car-regada amb un munt de publicacions que, va confessar, «surten de l'ànima». Ahir presentava dos contes de la Col·lecció Criatures, El drac fa clac-clac i El fantasma Gòric, i Els dies llunàtics, Estimat Bau i El bassal del rei Olaf. Pavón va cedir el torn a Rosa Barull, amb un recull de contes que només es poden trobar en servei de préstec a les biblioteques. I van continuar la mestra manresana Pilar Arnaus, amb Merlot el borinot, i Teresa Clua, amb l'àlbum il·lustrat L'arbre de les il·lusions, que explica l'experiència de la pèrdua del seu fill: «Un llibre que desitjo que sigui per abraçar».

I arrencava un nou bloc. Era el torn de Pep Garcia, amb els relats Postals presents per a una mare absent, escrit durant la malatia de la seva mare i que és un «homenatge als cuidadors dels malalts d'Alzheimer». Ignasi Cebrián hi duia L'anella verda de Manresa. 40 retrats d'un patrimoni ambiental, «un llibre molt visual que conté una fotografia com a punt d'entrada de cada escrit». Tancava el bloc la presentació del recull de relats El circ dels imperfectes, de Carolina de Pobes.

Era el torn de la poesia. Montse Garcia va llegir alguns dels breus poemes de Les harmonies fràgils mentre remarcava que «els poemes són tan curts que l'explicació sempre és més llarga». L'olonenca Miracle Sala, debutant en el món dels llibres, en presentava dos de ben diferents. D'una banda, La força de les paraules, guanyador del premi de Narrativa Món Rural, i, de l'altra, un recull d'epitafis poètics sobre animals a La mort és molt bèstia, que també inclou il·lustracions. L'artesenc Carles Morell, que duia tres llibres sota el braç, únicament va llegir un fragment de cada un: primer Canyes, llumins, després Notes per a un solo de Scriabin i, finalment, Joan Vinyoli-Eudald Puig. Correspondència (1981-1984). La revetlla es tancava amb el protagonisme de la publicació berguedana La terra sagna basada en poemes sobre l'1-O. Josep Fàbregas, Joan Matamala i Jaume Bonvehí van fer unes lectures dels textos en representació dels 106 autors del recull.