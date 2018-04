Òmnium treu la cultura al carrer

Solsona, i més concretament el seu nucli antic, va viure ahir una intensa jornada cultural amb motiu de la desena edició dels premis Drac, que cada any pels volts de Sant Jordi atorga Òmnium Cultural del Solsonès en les categories de prosa, poesia i curtmetratges. Tal com va explicar el president de l'entitat cultural, Ramon Segués, «amb motiu de la celebració del desè aniversari, hem ampliat el format alhora que hem introduït una nova categoria amb els curtmetratges», i va afegir que «hem volgut treure els premis al carrer» per popularitzar-los i apropar-los als ciutadans.

Així, i durant tot el matí, es van habilitar tres indrets del nucli antic perquè tant els solsonins com els visitants de la ciutat tinguessin l'oportunitat de tastar les obres finalistes de cada categoria. A la Sala de les Homilies de la biblioteca pública Carles Morató, ubicada a la plaça Ramon Llumà, s'hi podien llegir les obres finalistes en la categoria de prosa. Per la seva banda, la Torre de les Hores (més coneguda com la plaça del Ruc perquè acull el campanar d'on, cada any per Carnaval, penja el ruc de cartró que ha fet famosa la festa) oferia recitals dels poemes escollits a càrrec dels rapsodes Víctor Pérez i Oriol Gilibets. I, ?nalment, a la Sala Grisa, al carrer Sant Miquel prop de la catedral, s'hi projectaven repetidament els dos curtmetratges finalistes.

La gala de lliurament dels autors guardonats se celebrava al tancar l'edició d'aquest diari (vegeu desglossat) al Teatre Comarcal. A més a més dels parlaments i l'entrega dels premis Drac, es preveia que la vetllada ?nalitzés amb un concert a càrrec de l'Orfeó Nova Solsona i la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona.



Nova imatge del logotip

La commemoració dels deu anys d'existència també ha suposat la renovació del logotip dels premis, que manté la ja famosa cua del drac que va dissenyar el joier local Vicenç Jané i que és inspirada en la figura d'aquest element del folklore solsoní de la festa major però amb una coloració diferent on predominen els colors vius i festius. La cua del drac que identi?ca els premis també es reprodueix en els guardons que reben els gua-nyadors de cada categoria i que ja s'ha convertit en la imatge associada als premis Drac i a Òmnium Cultural del Solsonès.

Tal com explica Segués «també hem renovat a fons la nostra pàgina web i hem incrementat la nostra presència a les xarxes socials». Així, fruit d'aquestes iniciatives, «hem aconseguit una participació elevada alhora que s'ha incrementat el nivell dels participants, que podem quali?car de molt alt», va afegir el president d'Òmnium Cultural del Solsonès.

Així, en aquesta desena edició dels premis Drac, es van presentar un centenar d'obres, entre narrativa curta i poesia. La presència de curtmetratges (que tenen l'únic requisit de ser rodats en català) va ser més minsa, però no es pot oblidar que aquesta categoria és nova. Amb tot, els curtmetratges ja havien format part de l'edició dels premis Drac en els seus inicis, tot i que el format era totalment diferent, ja que es tractava de curts basats en les obres premiades en poesia i prosa i no competien. Per altra banda, Segués va reconèixer que l'actual situació política a Catalunya i la implicació d'Òmnium Cultural en el procés cap a la independència ha suposat un notable increment de la massa social de l'entitat.

En aquest sentit, els socis actuals de l'entitat al Solsonès són 435, una xifra molt elevada respecte als prop de tres-cents socis d'Òmnium d'abans del dia 1 d'octubre. Els esdeveniments que, des d'aleshores, s'han succeït a Catalunya han portat molta gent a donar suport a una entitat colpejada com Òmnium, que té el seu president, Jordi Cuixart, a la presó. Un fenomen que s'ha produït a la comarca del Solsonès com a reflex del que ha passat arreu del país.