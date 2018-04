El pronòstic del llibre que es vendrà més és ben incert

«El que veiem aquest any és que hi ha molt picoteig». Amb aquesta gràfica expressió explicava ahir Dolors Pardo, de la llibreria Parcir de Manresa, la sensació que enguany no hi haurà un supervendes que destaqui clarament per sobre de la resta de títols que ocuparan els primers llocs en les llistes de vendes demà dilluns. No obstant això, tots els establiments consultats per aquest diari han constatat que, en els dies previs a la cita de Sant Jordi, hi ha un volum que s'està venent com xurros, Dies que duraran anys, del fotoperiodista Jordi Borràs.



En el camp de la narrativa, tot apunta que tornaran a triomfar els premis catalans: Antoni Bassas (Pla), Martí Gironell (Llull) i Joan- Lluís Lluís (Sant Jordi). Més enllà d'aquest ecosistema de novel·les guardonades, que en els darrers Sant Jordi està proporcionant molt bons rèdits als seus autors i editors, hi ha fenòmens de fons detectats per alguns llibreters. És el cas del primer volum dels contes de Víctor Català, que publica Club Editor.



«No hi ha un títol clar», apuntava Isabel Casas, de la Llegim ...?, d'Igualada: «Les preferències de la gent estan molt diversificades». I entre els beneficiaris d'aquest fet hi ha els segells petits: «La gent, de mica en mica, dóna confiança a editorials com Rata, L'Alta o Raig Verd». Qui triomfarà demà? Totes les possibilitats estan obertes.