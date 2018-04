El públic omple les llibreries abans de Sant Jordi i deixa una part de les vendes resolta

Les llibreries de la Catalunya Central s'han omplert de vida aquest cap de setmana. La proximitat de la diada de Sant Jordi convida els ciutadans a buscar el seu llibre. Fins al punt que la majoria d'establiments han decidit obrir avui, encara que sigui diumenge. D'aquesta forma, les vendes s'han repartit al llarg del cap de setmana, amb la intenció d'arribar a la diada de dilluns amb bona part de la feina feta.

«L'ambient de la llibreria ha augmentat al llarg de la setmana, però intuïm que el dia amb més vendes serà la diada, com és tradició cada any», remarca el llibreter Ignasi Ferré, de la llibreria Aqualata d'Igualada. Tot i axí, ell ha decidit obrir avui, «així acabo d'arrodonir el cap de setmana», comenta. La llibreria Llegim...? d'Igualada també ha incrementat les vendes. De fet, la propietària, Isabel Casas, comenta: «Al pas que anem, dilluns ja ho haurem venut tot!». Però també hi ha llibreries que han optat per no obrir avui, com ara la Parcir de Manresa. «Hem decidit no obrir en diumenge perquè ja hem tingut la llibreria molt moguda al llarg de la setmana, fins i tot, ahir es van formar cues», assegura la llibretera Dolors Pardo.

La majoria de llibreters coincideix a afirmar que el fet que Sant Jordi s'escaigui en dilluns afavoreix la venda d'obres. «Quan la diada cau en dia laborable acostuma a sortir bé», remarca Ignasi Ferré. La llibretera Isabel Casas també preveu una tarda de dilluns plena de gent passejant pel carrer. «Tot i així, l'any passat Sant Jordi va ser un diumenge i també va funcionar», assegura.

L'efecte d'atracció que desperta la diada es va repetint any rere any, i deixa la imatge de parades plenes de mans que remenen llibres. Algunes estan avesades a llegir històries, d'altres agafen un conte per primera vegada i d'altres remouen els llibres perquè toca.

Davant de l'excés de públic, el llibreter no disposa de tant temps per fer recomanacions. «Durant el dia de Sant Jordi, els llibreters ens passem l'estona embolicant, no ens podem entretenir gaire», sosté Ignasi Ferré. De fet, comenta que durant la diada, atén moltes persones que no saben quin llibre regalar. «Aleshores intento saber com és el destinatari, però la majoria s'acaben decantant per les obres que promocionen els mitjans», explica Ferré. També comenta que la frase: «Vull regalar un llibre a una persona que no llegeix» és bastant comuna.

32 parades de llibres

A la ciutat de Manresa, el punt que acull més parades és el passeig Pere III. Segons les dades facilitades per l'Ajuntament, enguany hi haurà 105 punts de venda de roses -entre els quals 9 que corresponen a floristeries- i 32 estands de venda de llibres d'algun tipus, dels quals 10 seran de llibreries de la ciutat. A més, però, hi haurà parades que també tindran a la venda llibres, com ara entitats culturals, religioses, sindicats, partits polítics, clubs esportius, associacions de malalts...

Una de les curiositats de la jornada serà la parada d'una associació de dones marroquines que s'estarà a la Plana de l'Om per fer tatuatges a la gent que ho demani. Regió7, per la seva banda, també tindrà una parada a la plaça de Sant Domènec, amb un photocall perquè petits i grans puguin fer-se fotos de drac i princesa.