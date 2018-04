«Annie, el musical» porta un miler de persones al nou espai cultural Fabrica Vella de Sallent

"Annie, el musical" ha robat el cor de centenars de sallentins aquest cap de setmana. Un projecte que va néixer de l'Escola Municipal de Música, i que va créixer demanant la implicació d'actors i cantants de la població s'ha representat aquest cap de setmana després d'un any de feina i d'assajos setmanals. Però la culminació del projecte ha portat satisfacció als seus impulsors, segons que confessava ahir la directora del centre educatiu i una de les responsables de portar a terme l'obra, Ruth Matamala.

Inicialment, la realització del musicial es va pensar "com un plus de l'escola", "fer una activitat extra per garantir la permanència dels alumnes al centre, per veure que la música va més enllà de l'aprenentatge en una aula", explica Ruth Matamala, però les espectatives s'han acomplert a bastament i la representació ha estat un èxit de públic: 1.000 localitats venudes en una població de poc més de 7.000 habitants.

Ruth Matamnala ha explicat que fa un any es va iniciar el procés, es va fer un càsting de joves i grans, d'alumnes i de gent de teatre o que cantéssin per poder omplir tot l'elenc, i el projecte va començar a fer-se realitat. La mateixa directora, la professora Pili Montrós i una jove alumne amb experiència en el món teatral i de dansa, Berta Portabella, van formar un equip multidisciplinar que els ha permès arribar fins a la representació de l'obra.

Calia el nou teatre, perquè els escenaris de Sallent fins a l'estrena, l'any passat, de la Fabrica Vella no eren els adequats. I amb la sala a punt, la il·lusió dels participants va véncer totes les pors. Matamala explicava ahir que el musical s'ha pogut fer, també, perquè a part dels actors s'ha comptat amb la col·laboració de les famílies, dels que han fet vestits, dels que han buscat quin el tipus de pentinat que havien de dur, i, per últim, perquè l'Ajuntament també ha fet de paraigües i va garantir que si la recaptació no arribava a cobrir les despeses en podia assumir el dèficit. Amb el teatre ple en les dues representacions serà més fàcil.

Després d'haver representat "Annie, el musical", Matamala ha rebut moltes peticions per repetir l'experiència més endavant, o per assajar i representar un altre musical, una idea que, de moment, està en una fase de reflexió, perquè la voluntat de l'equip directiu de l'Escola de Música no era centrar-se cada any en el mateix projecte, o un projecte del mateix tipus, sinó anar canviant, si bé, també és cert, que aquest ha despertat molt interès tant a dins de l'escola com portes enfora i aquesta obertura del centre educatiu és un punt més a valorar.