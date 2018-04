L'artista valencià Enrique Asensi porta a Montserrat la seva obra escultòrica

L'artista valencià Enrique Asensi (1950) porta a Montserrat la seva escultura abstracta a la mostra Miralls de pedra, una exposició que consta de 25 obres, escultures de petit i gran format, i pintures fetes a la cera. La mostra es podrà veure a la Sala Daura del Museu de Montserrat, des d'aquest divendres fins al 7 d'octubre.

Com explica al mateix Asensi, la majoria de les seves escultures estan pensades per a l'exterior, de manera que ha fet una tria de les obres que tenia en dues dimensions, ja que s'adapten millor a un recinte tancat. L'artista treballa habitualment amb la pedra i l'acer i els barreja per crear «una harmonia».

Asensi ha admès que a través de la seva obra no vol transmetre cap missatge concret, sinó que està satisfet si «transmeto alguna cosa a l'espectador. Li dono l'oportunitat que pensi en si mateix». Asensi és d'origen valencià però ha desenvolupat la majoria de la seva carrera a Alemanya i, des de fa uns anys, també a Avinyonet del Penedès.

L'artista acostuma a treballar amb ferro corten , un material de tonalitats marronoses que després barreja amb la pedra. Les seves escultures són de formes senzilles i nítides, amb l'objectiu d'arribar «a allò que és essencial». De fet, Asensi explica que els espectadors es poden veure reflectits en les mateixes escultures –que es troben recolzades sobre la paret– i aquestes conviden el visitant a «fer una reflexió». Preciament per aquest motiu, Asensi ha escollit el títol de Miralls de pedra.

A la mostra, però, també es poden veure les pintures amb cera calenta sobre fusta. De fet, a Asensi li agrada dir que més que pintar quadres, els esculpeix. L'artista fa servir la cera, que la defineix com un material fràgil i etern, i la tracta amb eines típiques per treballar l'escultura, com ara genivells, destrals o bufadors, que creen «talls i ferides» a l'obra. L'artista explica que li agrada fer les pintures com a compensació del treball «tan metòdic» de l'escultura.

Asensi es defineix com un artista abstracte: «Jo no copio ni interpreto la naturalesa, ni tampoc les coses reals que veiem. Jo uso materials per parlar i aquestes escultures són les meves paraules d'una forma abstracta». A l'artista tampoc li agrada transmetre cap missatge concret a través de la seva obra perquè, com subratlla, creu que no té cap poder per «parlar sobre veritat».



Alemanya i escultura abstracta

Enrique Asensi (València, 1950) es va formar a l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, a València. El 1977 es va traslladar a Alema-nya, on va descobrir l'escultura abstracta. És en aquest país on ha desenvolupat la majoria de la seva trajectòria i la seva obra ocupa espais públics en diferents ciutats i pobles d'arreu d'Europa. Actualment, però, viu entre la ciutat alemanya de Colònia i les Gunyoles (a Avinyonet del Penedès). L'artista valencià ha remarcat que al Penedès va descobrir-hi un entorn «fantàstic» i, per això, hi ha establert també una segona residència i un taller on ha creat un parc d'escultures.