Els llibres sobre el procés se situen com a guanyadors d'un Sant Jordi reivindicatiu

Qui digui que la situació política no ha influït en aquest Sant Jordi, menteix. D´una banda, els llibres dedicats al procés s´han erigit, a la Catalunya Central, en els grans guanyadors d´una jornada qualificada pels llibreters del territori de «fantàstica». De l´altra, la tardor va ser dura, però ha donat com a fruit una inesperada producció editorial sota la marca procés. I l´hivern ha estat llarg. Motius suficients per tenir moltes ganes de celebrar Sant Jordi. De sortir al carrer en màniga curta, esgotar els llaços grocs, les roses grogues i rebre globus grocs com els que oferia la Xarxa de Biblioteques Veïnals, on els llibres costaven la voluntat.

Més reivindicatiu que mai i amb un punt de tensió -curt i força desapercebut- amb una encerclada d´independentistes a les parades de Ciutadans i el PSC quan el Passeig de Manresa, a la tarda, estava ple a vessar, al Sant Jordi d´ahir el va acompanyar el bon temps -fins i tot amb estones de xafogor a Manresa- i es va escaure en un dia laborable. Matí més tranquil i tarda de bojos, amb riuades de gent al Passeig, envoltant les parades -de llibres, d´entitats, de flors, d´editorials- i entrant -com es podia- a les llibreries. Sense oblidar les escoles al carrer després de dos Sant Jordis festius. Ningú, ahir, no demanava més.

Dies que duraran anys, de Jordi Borràs (Ara Llibres), Operació Urnes, de la igualadina Laia Vicens i Xavier Tedó (Columna) i Per la llibertat!, de diversos autors (Ara Llibres) es van enfilar, ahir, segons la dotzena de llibreters de les nostres comarques consultats per aquest diari, al capdamunt del podi. De fet, molts d´ells ja s´havien esgotat al matí. D´altres, el cap de setmana. Com explicava Cristina Blesa, de la llibreria Rubiralta de Manresa, «si n´haguéssim tingut quatre vegades més de Per la llibertat!, també l´hauríem exhaurit».

La narrativa, a les comarques centrals, va estar més repartida, situant entre els més venuts els noms que ja figuraven en les travesses. Martí Gironell amb La força d´un destí (Columna), el thriller La dona a la finestra, d´A. J. Finn (Rosa del Vents) i, en castellà, Las hijas del capitán (Planeta), de María Dueñas; el seguien de prop els premis Josep Pla, Bon dia, són les vuit! (Destino), d´Antoni Bassas, i el Sant Jordi, Jo soc aquell que va matar Franco (Proa), de Joan-Lluís Lluís. Els grans guanyadors i sovint oblidats del Sant Jordi són els infantils. Els relacionats amb la llegenda, com sempre, van ser un èxit.

Quant als autors locals, a Solsona, l´estrella va ser Els estranys (Edicions de 1984), de Raül Garrigasait; a Berga es va coronar Josep Deseuras i Vilanova, de Marc Canturri i Xavi Rosiñol; a Manresa El circ dels imperfectes (Zenobita), de Carolina de Pobes, Aglutinació (Edicions 62), de Joan Jordi Miralles, i Postals presents per a una mare absent (L´Albí), de Pep Garcia; a Igualada De l´alta cuina a casa (Planeta), del cuiner igualadí David Andrés, i a Puigcerdà, Com dues gotes d´aigua, de Jesús González.