Memòria històrica: a casa i al carrer

«La memòria de la guerra civil»; «La destrucció del patrimoni: esglésies enderrocades» i «Les stolpersteine: homenatge als deportats manresans als camps de concentració nazi». Sota aquests títols s'aixopluguen tres itineraris amb un denominador en comú: continuar el treball de recuperació de la memòria històrica a Manresa i, sobretot, divulgar-la.

Com? Identificant els llocs que han estat escenaris de la història més recent, en especial de la guerra civil i del franquisme. De quina manera? Virtual, a casa, des dels dispositius mòbils, o visitant directament aquests espais creats a partir de senyalització in situ i d'unes audioguies disponibles en una aplicació de mòbil, gratuïta, i que remet a aquests itineraris de memòria històrica. La descàrrega de l'aplicació s'ha de fer a través de la plataforma izi.travel, fent la cerca per Manresa.

La creació dels itineraris i de la seva difusió, pensats també amb finalitat educativa, s'ha fet a partir de la col·laboració entre el consistori i l'Associació Memòria i Història de Manresa i els instituts Lluís de Peguera i Pius Font i Quer. De fet, la gravació de l'audioguia dels deportats, que es va presentar en l'homenatge a aquests manresans, el gener de fa un any, la van fer els alumnes del Pius i del Peguera. Els autors dels textos i els creadors dels itineraris són els historiadors Jordi Pons i Oriol Luján. Ahir, Pons i el també historiador Pep Castilla, professors del Pius i del Peguera, respectivament, i ambdós membres de l'Associació Memòria i Història de Manresa, van presentar la iniciativa amb la regidora de Cultura, Anna Crespo.

Com explicava Pons, aquests itineraris permeten fer «una passejada feta a mida d'espais de la ciutat que remeten a fets històrics» però «sense el cost d'una museïtzació» que seria impossible d'assumir. Uns recorreguts que permetran divulgar, per exemple, que el 1938 a Manresa van arribar 3.000 refugiats o que a la capital del Bages van morir 405 soldats, de quals 295 van ser enterrats d'urgència a la fossa comuna del Cementiri de Manresa... Per conèixer aquests itineraris s'ha preparar per a diumenge un tast de les tres rutes, a càrrec de Luján, Pons i Joaquim Aloy, que començarà a les 11 del matí a la plaça Sant Domènec, davant la placa d'homenatge als manresans deportats als camps de concentració nazis (on hi ha un codi QR) i acabarà a l'Institut Lluís de Peguera.

Lligant-ho amb el contingut didàctic dels itineraris, Castilla avançava ahir que l'Associació Memòria i Història de Manresa vol ampliar horitzons i està elaborant un projecte amb material pedagògic, que es presentarà properament, i que té la intenció d'arribar a un públic més ampli.