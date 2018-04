Els joves talents del Conservatori de Manresa actuaran al teatre Kursaal

Aniol Cirera només li treu dos dits al violoncel però domina com només els petits grans intèrprets saben fer l'instrument de 120 anys d'antiguitat que els seus pares van comprar convençuts pels consells d'un lutier. El novembre passat va complir 8 anys i dels tres cursos que porta al Conservatori de Música de Manresa només en el darrer va començar a fer anar l'arqueta. Aina López, tot entusiasme, li dobla l'edat i fa el que vol amb el saxo. I els qui l'han sentit cantar en parlen meravelles.

L'Aniol i l'Aina comparteixen una nota d'excel·lent en l'avaluació de febrer, que els va permetre participar en el concurs de talents organitzat pel centre manresà fa unes setmanes. I, un cop a l'escenari, van seduir el jurat per ser escollits per actuar en el concert que tindrà lloc dissabte a la sala petita del teatre Kursaal.

Una vetllada de 50 minuts en la qual també hi participaran Sílvia García (flauta), Queralt Auguets (violí), Toni Massegú (viola), Pere Requena (violoncel), Muguet Mateu (violoncel), Roc Tàpia (fiscorn), Àlex Fernández (oboè), Daniel Picon (viola), Flàvia Escartín (violoncel), Arnau Balcells (piano), Cesc Badia (trompeta), Albert Fernández (piano), Pau Jorba (saxo), Miquel Pinazo (bateria) i Anna Caballero (contrabaix). Els professors Katia Michel, Lluïsa Vinyes i Benjamí Santacana els faran l'acompanyament al piano, durant un concert en el qual s'escoltaran obres d'autors com Mozart, Brahms, Liszt, Händel, Viladesau i Iturralde, entre d'altres.

A l'inici del concert, tocarà un quartet de corda, i com a cloenda, ho farà el combo de jazz del Conservatori. Per falta de candidats, no hi haurà cap actuació de cant.

«Tots els intèrprets tenen entre 8 i 18 anys», va explicar ahir Carme Botifoll, director del centre: «En el concurs de talents hi prenen part alumnes amb bona nota a l'avaluació de febrer i a qui recomanen els seus professors. Ens sap greu deixar alguns alumnes fora, però hem de fer una tria».

El certamen ja suma mitja dotzena d'edicions i, per afavorir que molts estudiants hi tinguin accés, els vencedors no poden repetir participació el curs següent. Segons Peter Schmidt, cap d'estudis del Conservatori, «el jurat no té en compte ni els anys que tenen els intèrprets ni el curs que estan fent, sinó l'excel·lència musical. Per això hi ha nois i noies de diferents edats, instruments i estils».

L'Aina López és una 'veterana' de la programació del Kursaal i ha actuat en muntatges com el Brundibár de Fem Òpera. Curiosament, el dissabte següent tornarà al teatre manresà amb Coma Big Band, en un concert amb la Sant Andreu Jazz Band.