El manresà Miki Esparbé participa a la comèdia d'Òscar Wilde 'La importància de ser Frank' al TNC

El Teatre Nacional de Catalunya ha presentat aquest dijous 'La importància de ser Frank' d'Òscar Wilde que es podrà veure del 3 de maig al 10 de juny a la Sala Petita. Sota la direcció de David Selvas, es tracta d'una comèdia d'embolics que arrenca quan un noi descobreix que el seu amic l'ha estat enganyant amb el seu nom.

L'obra, que l'han definida com una faula, gira al voltant de temes com la llibertat, els límits de la hipocresia, la necessitat de portar una doble vida o la recerca de la veritat. Miki Esparbé, David Verdaguer, Laura Conejero, Paula Jornet i Norbert Martínez encapçalen el repartiment d'una producció que, segons han dit, està a punt d'esgotar les entrades.

Durant la funció, s'interpreten set temes musicals originals composats per Jornet. "És un cant a la intel·ligència, a la bellesa, l'amor i a la llibertat. És la festa de la vida", ha assegurat el director de l'espectacle David Selvas.

David Selvas i Cristina Genebat s'han encarregat de fer la versió "fidel" i "lliure" del text d'Oscar Wilde. Els actors han buscat fer una traducció actualitzada a 2018 tot i que han admès que adaptar Wilde és difícil "perquè si toques una cosa res quadra". Per això, han apostat per fer un canvi i que l'actriu Paula Jornet, enlloc d'escriure un diari, composi i interpreti cançons.

Els temes compten amb propostes de Selvas, Genebat i Jornet però també hi ha algun fragment del text original. "Ens hem recolzat amb els temes per poder anar a altres llocs", ha concretat el director. "No són propostes d'un musical clàssic, és una barreja curiosa que va des del pop-rock fins a l'indie", ha apuntat Paula Jornet.

Segons Genebat, la versió que presenten té un "equilibri" entre el que volien col·locar i el propi text original. "L'obra no té època perquè és un conte. Parlem com a l'actualitat però no tenim telèfons mòbils", ha concretat Genebat. Per Genebat, tots els personatges "són Wilde" perquè és una obra que "es belluga poc de la carretera principal", en relació al text original d'Oscar Wilde.

"És una comèdia que parla de la llibertat", ha comentat Selvas. De fet, un dels temes que aborda aquest particular conte és com es pot explorar la llibertat a través de l'art i en com trencar amb la idea que "no pots viure més enllà del que t'imagines".