Tres pel·lícules i tres propostes del CLAM per aquest cap de setmana

El festival CLAM entra aquest cap de setmana en els primers plats forts de la seva programació d'enguany. És per aquest motiu que, a continuació, et recomanem tres dels films que es projectaran aquests dies i tres de les activitats paral·leles que no et pots perdre i que et permetran viure el festival d'una manera més intensa.



Tres pel·lícules

Western

De Valeska Grisebach. Uns paletes alemanys són enviats a un poblet de Bulgària. Secció Pantalla Oberta. Dissabte, 22.15 h. La Plana

Just Charlie

De Rebekah Fortune. Charlie és una promesa del futbol però per a l´adolescent és un malson. Pantalla Oberta. Dissabte, 22.30 h. La Creueta.

Los perros

De Marcela Said. Mariana és una dona xilena envoltada d´homes que no la valoren. Pantalla oberta. Diumenge, 21.30 h. La Creueta.

Tres propostes

Clam Kids

Avui, Ocells de pas en horari escolar al local Catalunya d´Avinyó. Diumenge, La revolta dels contes, a les 16.30 h, a Manresa (La Plana)

Debats del festival

Avui, 19 h, a l´Espai la Plana: «La revolució tecnològica i el bé comú». Dissabte, 12 h. La Plana: «Viatge al punt zero de la tecnologia».

Cineastes convidats

Visitaran el festival els directors Adrián Silvestre (Los objetos amorosos); Rubén Seca (Solitud); Fèlix Colomer (Shootball).