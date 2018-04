El projecte VOZES recull el premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat 2018

Pablo González i Susana Serrano, en representació de VOZES de l'Associació Músics per la Pau i la Integració, han rebut aquest diumenge al migdia el Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat 2018 que es lliura anualment en el marc del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya (CLAM). El guardó li ha entregat la periodista catalana de Catalunya Ràdio, Mònica Terribas.

L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde de Navarcles, Llorenç Ferrer; i l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; i el president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas; entre d'altres autoritats i representants del festival de cinema així com del sector de la cooperació i l'activisme solidari.

La gala ha estat presentada per la periodista catalana, Mar Poyato i dirigida per l'actor Enric Llort. Durant la cerimònia, una setantena d'infants i joves de VOZES han fet un petit concert per mostrar el seu talent i treball musical fruït de la seva formació en aquesta entitat, amb la direcció de Régulo Sarmiento i Pablo González.

La cerimònia ha comptat també amb la col·laboració especial músic Llibert Fortuny, un dels més destacats i reconeguts músics i compositors de jazz de Catalunya, que han completat una gala d'excel·lent qualitat escènica i plena d'emotivitat que ha finalitzat amb el públic dempeus.

Mònica Terribas ha agraït el CLAM la seva invitació i ha lloat la tasca i el missatge de Pere Casaldàliga "la persona que vaig conèixer que em va fer sentir que Déu existeix". La periodista catalana ha afegit que com fa el bisbe "ens hem de posar en les sandàlies dels altres i utilitzar la seva millor arma que és escoltar per desarmar la injustícia". Terribas ha recordat que "vivim temps complicats, on cavalquen les incerteses, però amb la força de la gent tirarem endavant". Finalment, ha lloat el premi a una entitat com a VOZES que treballa amb la música com "antídot contra la fragilitat" i per compartir i reforçar el sentit de pertinença "que es tradueix en autoestima".

Al seu torn, VOZES , Pablo González ha mostrat el seu agraïment per aquest guardó "del qual ens sentim profundament emocionats". El responsable de l'entitat guardonada ha recordat "que àngels de VOZES, que ens cauen del cel per tirar el projecte quan tenim dificultats". González ha assegurat que "aquest premi és per a tots aquests joves, pel seu treball i per tenir contacte amb la bellesa a través de la música". Per la seva part, Susana Serrano, ha recordat que el projecte és el resultat de la solidaritat de moltes persones que dediquen temps i recursos per fer-lo possible.

VOZES és una escola de vida per a més de 500 joves i infants



VOZES és un projecte músic-social que des de l'any 2004 treballa per apropar la música i l'art a infants i adolescents a barris amb dificultat d'accés a la cultura, a través de la formació musical gratuïta, i la cessió d'instruments als beneficiaris. Fundat per Pablo González, alumne avantatjat del Sistema d'Orquestres i Corals de Veneçuela, any rere any VOZES ha anat creixent fins comptar avui dia amb una estructura organitzativa petita i amb un pes important del voluntariat, però estable.

Compta amb diferents formacions artístiques que van consolidant-se: tres orquestres simfòniques, tres corals, una orquestra de guitarres, una batucada i d'altres petits grups de cambra. Es treballa des de l'aprenentatge col·lectiu. Els infants i adolescents accedeixen a través de qualsevol dels 14 Espais VOZES, generalment públics (escoles, instituts, centres cívics€), on es realitzen activitats musicals diverses i un cop aquí l'infant o adolescent s'iniciarà a través del cant coral, per posteriorment accedir, si així ho desitja, a la formació d'un instrument que escollirà, sempre que sigui possible, i formar part d'una de les formacions artístiques amb les que compta el projecte si així ho desitja.

Actualment a Barcelona VOZES proporciona formació a més de 500 infants i adolescents als districtes de Nou Barris, Sant Martí i Sant Andreu, barris com Ciutat Meridiana, Vallbona, Trinitat Nova, Besòs Maresme, La Pau, Bon Pastor, Trinitat Vella.€

Anualment es programen més de seixanta concerts, events i d'altres esdeveniments, a través dels quals s'aconsegueix que la motivació i l'amor per la música incideixin en l'augment de l'autoestima, la responsabilitat, el compromís, la disciplina, la solidaritat € eixos centrals que els joves músics treballen a través d'aquest projecte.

Desenvolupa la seva activitat des dels diferents espais, compromesos en potenciar el sentiment de pertinència als barri on s'ubiquen, i al mateix temps crear vincles amb els teixits associatius, mitjançant la participació de les formacions artístiques a festes de barri, associacions de comerciants, associacions de veïns, entitats, districtes€

VOZES treballa cada dia per la transformació social, la seca tasca "és com un oasi enmig d'un desert". Segons aquesta associació "l'oasi és el poder de transformació social que oferim amb el treball dia rere dia centenars de petites, mitjanes i grans entitats, i el desert ho hem d'interpretar com l'oportunitat per provocar canvis en la societat, nosaltres estem convençuts que des de la nostra petita aportació, ho anem aconseguint".