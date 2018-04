Com fer saltar el Kursaal sense despentinar-se

No fa pas gaire temps, els teatres eren temples sagrats i els concerts que s'hi feien quedaven encotillats per les butaques i l'etiqueta. I tampoc fa gaire, Obeses confiava en la provocació i en el xou fora dels escenaris per trencar la barrera del gran públic. Però tot això ja és història.

Divendres al vespre, el grup osonenc va tornar a l'escenari del Kursaal tres anys i mig després d'haver-hi tocat amb la banda del Conservatori, però aquest cop ho va fer en un format radicalment diferent: en forma de quartet i amb tota la contundència d'un dels grups més inspirats i inspiradors del panorama nacional. I ho va fer vorejant el ple de butaques i davant d'un públic d'allò més heterogeni i que en més d'una ocasió es va rendir i entregar al directe de la banda.

El so per megafonia de L'himne d'Obeses sobre un escenari encara buit ja avançava un repertori on els temes del seu darrer treball, Fills de les estrelles, durien la veu cantant. I així va ser, alternant d'entrada peces de nova creació com Hem vingut a molestar i Mà amiga amb d'altres amb més recorregut com Nata muntada, El monstre de l'armari i una Botifarra amb seques, que, tot i no envellir, sembla ja a anys llum del moment actual del grup.

Els focus de color groc i l'himne inspirat en el referèndum de l'1-O Ens en sortirem van servir per obrir una segona fase de la nit on Obeses va treure pit i va reivindicar un dels trets que millor diferencia el grup de les legions de bandes intercanviables que poblen una part de l'ecosistema musical: la seva capacitat innata per alternar registres i estils sense renunciar al seu segell.

Alliberat temporalment de la guitarra, el carismàtic cantant Arnau Tordera va treure a passejar el seu vessant més cabaretesc al so de Cafè, copa i puro i Guapo! abans d'atacar la dupla sobre els problemes conjugals formada per un El tango de les mentides i un Perdona'm amb un aire nostàlgic i ambiental que no desentonaria com a tema final d'un capítol de la darrera temporada de Twin Peaks.

Aquesta, però, va ser una de les darreres concessions als temes més calmats del seu repertori, ja que a mesura que avançava la vetllada el grup va anar traient la pols als seus temes més durs i amb un so més pesat. Cançons, aquestes, que van servir també per demostrar la sòlida base musical que aporta cada membre des del seu racó particular, ja fos Arnau Burdó des dels teclats; Maiol Montané rere una bateria amb un incansable doble bombo o Jaume Coll Mariné des del baix.

Exhibició i bisos



La sempre espectacular L'Aria du l'hermafrodite –un consell: no provin de cantar-la a casa– va marcar el primer punt final simbòlic al concert.

Ben aviat, però, la banda va reaparèixer per interpretar Invasió terrícola, un dels temes més rodons i corejables del seu darrer plàstic i, ben segur, una de les tornades més ben aconseguides d'enguany a casa nostra.

Pista de ball improvisada



Va ser precisament amb aquest tema quan una part del públic va abandonar definitivament les seves butaques per omplir el passadís central del teatre i convertir-lo en una autèntica pista de ball.

Una dinàmica que ja es mantindria fins a Ens hem alçat, que va tancar definitivament la nit davant d'una platea on, llavors ja sí, pràcticament ja no quedava ningú assegut.