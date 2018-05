Blaumut i Els Amics de les Arts tornen per segon cop a les Vesprades de Fonollosa

La centenària alzina del Mas Querol de Fonollosa tornarà a ser, aquest juliol, l'escenari del festival Vesprades sota l'Alzina, que celebrarà la dotzena edició amb concerts de Blaumut, el 14 de juliol, i Els Amics de les Arts, el 21. Les actuacions començaran a 2/4 d'11 de la nit. Avui ja es posaran a la venda les entrades.

Un dels canvis respecte a edicions anteriors és la supressió del concurs de teloners, L'Aglà, que els organitzadors -la Comissió Vesprades de l'Associació Cultural Recreativa de Fonollosa- va estrenar el 2012 i que únicament es va deixar de fer quan les Vesprades van fer deu anys i es van programar concerts dobles. L'Aglà, mitjançant votació popular, servia per triar grups locals per obrir els concerts. Ara, en el seu lloc s'oferiran «petites actuacions en viu» durant el sopar a l'Espai Gastronòmic que precedeix els concerts, explica Eloi Hernàndez, membre de la Comissió Vesprades.

Amb una capacitat màxima de 700 persones -que Sopa de Cabra va omplir fins a vessar l'any passat-, el preu dels concerts, a l'avançada, és de 18 euros per veure Blaumut i 20 euros per Els Amics de les Arts (20 i 22 el mateix dia del concert). El sopar costa 6 euros.

Tant Blaumut com Els Amics de les Arts ja havien actuat anteriorment a les Vesprades. Blaumut ho va fer fa tres anys i Els Amics de les Arts el 2010, quan es van convertir en un dels grups revelació de la temporada. Els organitzadors van contractar-los just abans que editessin el disc que els va dur a la popularitat, Bed&Breakfast: «vam tenir bon ull!», explica Hernàndez. El retorn a Fonollosa es deu, explica, a tres raons: «és difícil després de 12 anys no repetir grups però, sobretot, les dues formacions van agradar molt i s'adiuen perfectament a l'ambient que es crea a l'Alzina». Blaumut portarà Equilibri, el seu tercer disc, editat l'any passat, i Els Amics de les Arts, Un estrany poder, també publicat el 2017.