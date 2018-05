El grup manresà Itzipa tanca el cicle 'El Club de la Cançó' a la Sala Petita del Kursaal

La sala petita del Kursaal de Manresa acollirà demà dijous, 3 de maig a les 21h, dins del cicle del Club de la Cançó un concert del grup Itzipa, un conjunt de cançó d'autor empeltat de folk rock que va estar actiu del 1972 al 1979 i que va musicar textos de poetes, sobretot de Miquel Martí i Pol i Miquel Desclot i poemes anònims.

Itzipa, amb Anna Jané (veu i clarinet), Clara Sorolla (veu i guitarres), Amaia Miranda (guitarres), Sandra Ruibal (contrabaix) i Jesús Campos (percussió) és un projecte musical que es construeix al voltant de les veus com a element fonamental. Juntament amb el so acústic de la guitarra, el contrabaix i la percussió, les dues veus donen lloc a cançons que es mouen des d'estils com la bossa i el reggae fins a la música tradicional o músiques del món. El resultat és la unió de diferents sons, idees i ritmes que conflueixen en un estil propi del grup. Un estil molt personal que atrapa des de la primera cançó fins l'última.

El febrer del 2017, amb només un any de trajectòria, Itzipa va guanyar el concurs Llumplugged convocat per la sala manresana 'Voilà!'. Per a El Club de la Cançó, Itzipa suposa un feliç descobriment que ens agradaria compartir amb la gent que té ganes de conèixer i viure experiències noves i de qualitat.