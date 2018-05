Gossos comparteix la seva banda sonora

El calendari vital de Gossos marcarà avui en vermell el que serà «una altra de les dates importants» en la seva carrera, resumeix Natxo Tarrés: 25 anys als escenaris –una xifra que no pot celebrar tothom– amb un concert que serà irrepetible. No és una obvietat. L'Auditori, amb capacitat per a dues mil persones, va exhaurir en quatre dies les entrades d'un concert en què les cançons de la banda manresana seran les protagonistes, reinterpretades per la vella i la nova guàrdia del rock (pop, folk, mestissatge...) català. Tres generacions a l'escenari. És a dir, Lax'n'Busto (el grup que va «apadrinar» Gossos als seus inicis, amb Pemi Fortuny al capdavant), Els Pets, Sopa de Cabra, Ramon Mirabet, Txarango, Els Amics de les Arts, Blaumut, Judit Neddermann, etc. Com també la formació manresana Vox in Heaven, que va quedar en tercer lloc en el concurs de covers engegat pel grup.



Un concert per enregistrar

El d'avui no serà un concert habitual i per això es gravarà, explica Tarrés. Després ja pensaran què en fan. I és que, subratlla, «d'abans del 2000 pràcticament no tenim res documentat. Serà un record també per a nosaltres». No nega Tarrés que la cita d'aquesta nit (21 h) els provoca cert «vertígen. Ens va sorprendre la velocitat amb què es van esgotar les entrades i ens va saber greu per a tothom qui es quedaria fora. Però era molt difícil reproduir un concert així. D'una banda per quadrar agendes i de l'altra perquè emocionalment no és fàcil: les celebracions són moments únics».

Diu Tarrés que el fet d'arribar als 25 anys els va fer pensar que era «un bon moment per homenatjar les nostres cançons. Veure com han evolucionat i quina influència han tingut. Els temes del principi o els de fa deu anys no signifiquen el mateix» ni per als seguidors de la banda ni per als grups que els acompanyaran. Si ells, diu, «fèiem versions dels Esquirols», Txarango, per exemple, «escoltàven Gossos al seu local» i Els Amics de les Arts «tocàven cançons nostres en el seu pis d'estudiants». Han deixat petja. I la gràcia de celebrar aquests 25 anys amb companys de camí de totes les èpoques servirà per veure i escoltar «com un tema de Gossos passa a ser de Sopa».



Sobretot, un espectacle

El concert es planteja, explica Tar-rés, com un «espectacle». I la banda manresana actuarà, diu, «com a mestre de cerimònia». El quintet serà, alhora, «actor però també públic», mentre les bandes revisiten les seves cançons. L'interludi entre els canvis de grup a l'escenari també s'ompliran amb, per exemple, actors que recitaran. I sorpreses. Ho conceben, remarca Tarrés, com «una pel·lícula amb les nostres cançons». Un espectacle que l'1 de desembre «intentarem repetir a Manresa, amb una altra mirada i amb els nostres companys d'aquí». Avui, a l'escenari s'interpretaran temes de totes les èpoques. Cada grup convidat ha triat aquella cançó que ha volgut i, curiosament, diu Tarrés, «ningú no ha coincidit». El resultat, que en directe el mateix grup veurà aquesta nit per primer cop, «ha superat les nostres expectatives. Tothom s'hi ha implicat molt, estem feliços i agraïts».

Què els uneix a les bandes que actuaran avui amb ells? Majoritàriament, explica Tarrés, haver compartit escenari en concerts i festivals que han deixat, després, el pòsit de llargues amistats. Amb alguns, com els Sopa, Els Pets o Lax, des de mitjan dels noranta. Amb els Sopa, per exemple, es van conèixer en un concert el 1995 a la riera de Merlès, un any després dels grans incendis; o Ramon Mirabet es va presentar als càstings de l' OT de França amb Corren.