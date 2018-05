Gossos regala una nit per al record

Gossos regala una nit per al record marta pich

Abraçades, petons i encaixades als camerinos. A la platea, aplaudiments gairebé inin-terromputs. A l'escenari, injeccions d'energia en forma de cançons. La nit d'ahir, Gossos celebrava 25 anys en un Auditori ple a vessar. I va muntar una festa de les grosses.

Al passadís dels camerinos, Gerard Quintana parlava amb Pemi Fortuny mentre Macaco provava just abans del concert. A l'exterior, Amics dels Gossos s'emportaven els primers aplaudiments. Era el preludi del que havien de ser dues hores llargues de concert on només hi van faltar Els Pets.

Amb un públic entregat des del primer minut, obria el recital Pere Arquillué en una pantalla a la part superior de l'escenari. I, tot seguit, Santi Serratosa se situava al bell mig de la tarima amb l'SSM Big Hand i Gossos. Començava la nit i ho feia a un ritme trepidant. A l'hora de tancar l'edició, ja s'havien viscut alguns dels moments àlgids de la nit un, molt especial, amb Lax'n'Busto i Pemi Fortuny, que tornaven a tocar plegats. Es van endur una de les ovacions de la nit. Com Txarango, que va posar el públic dempeus. La festa encara prometia emocions fortes.