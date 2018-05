Cal Gallifa acull avui un espectacle teatral per recollir fons per a la recerca del càncer infantil

La sala Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada acull avui (18 h) una gala benèfica per recollir fons a benefici de la investigació del càncer infantil amb la representació del muntatge La força del somriure, promogut i organitzat per Maria Rosa Jurado Páez, i aixoplugat per diferents associacions del poble. La força del somriure és un un espectacle teatral d'una hora de durada que combina diferents disciplines del món del teatre (dansa, música, circ) i que explica el viatge que farà la protagonista, una nena, que ha perdut un objecte vital per a ella però que la fa somriure. El donatiu a favor de la polsera solidària contra el càncer infantil és de 5 euros. Hi haurà berenar per als assistents.