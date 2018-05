Moià inaugura avui una retrospectiva que homenatja l'artista Quico Palomar

«És un personatge que a Moià coneix absolutament tothom, i la majoria té obra seva a casa, ja sigui una pintura o una fotocòpia. A la gent li fa gràcia que se li faci un homenatge, aquesta exposició retrospectiva és la primera que recull la seva obra». Així s'explica Eudald Van der Pla, membre del col·lectiu ExAbrupto, que ha impulsat l'exposició Quico Palomar. La Retrospectiva, que s'inaugura avui (18 h) a La Cort, una antiga cort de porcs situada al centre de Moià que ha estat rehabilitada com a sala d'exposicions i de concerts. L'artista moianès, que va ser un dels fundadors de La Fura dels Baus, també hi oferirà un petit mercat amb la seva obra (aquarel·les, dibuixos en tinta, collages... i les seves famoses fotocòpies) i un concert amb la col·laboració d'amics, com Enric Armengol, amb qui formen Cantautot. L'exposició, amb part gràfica i part audiovisual (concerts, videoclips, entrevistes...), també es podrà visitar aquest diumenge i el divendres 11 de maig, de 17 a 20 h.

Quico Palomar agraeix als joves d'ExAbrupto la iniciativa de fer una retrospectiva que recull la seva trajectòria artística, tant pel que fa a la seva faceta de cantautor com a la de creador artístic: «És una empenta que m'han fet per decidir-me a ajuntar-ho tot i a ensenyar-ho, perquè són molts anys de fer dibuixos i, si no els mostro, la gent no els veu. Dibuixo coses molt complicades, i veure-ho tot de cop serà una impressió enorme. Estic encuriosit». Van der Pla explica que el recull de l'obra de Palomar «acaba sent un homenatge al seu recorregut artístic, que sempre s'ha mogut en entorns undergrounds. La seva obra ha estat en l'oblit, i en els darrers anys encara més, i la intenció és alçar-la i obtenir un reconeixement, també al seu poble». I el mateix Palomar veu aquesta iniciativa com «un homenatge en vida, perquè un cop mort no sé què hauria passat. Sempre m'ha fet gràcia fer una mica el pallasso, allà on sigui, a les terrasses o al metro, per provocar bon rotllo. No sé si sóc tan bo per cantar en un teatre, però això no m'atura».

El moianès sempre ha estat un artista de carrer, que ha portat la seva obra gràfica en una carpeta sota el braç per vendre-la a un preu assequible: «penso que l'art s'ha sobrevalorat molt», apunta Palomar. Havent marxat de Moià molt jove, hi tornava els caps de setmana, sobretot a l'estiu, i feia llargues estades a les terrasses dels bars, canviant dibuixos per vermuts, apunta Van der Pla, integrant d'ExAbrupto, que afegeix que la mostra s'ha muntat amb material cedit per Palomar, però que de tota manera «molta obra seva és a les cases de gent que ha estat al seu voltant».