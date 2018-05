Joves, cineastes i àmpliament preparats

La rutina és la mort segons el particular evangeli cinematogràfic de David Victori, que divendres al vespre, a l'auditori de l'Espai Plana de l'Om de Manresa, va explicar davant d'una trentena de persones com s'ha anat construïnt una carrera –encara incipient– a base de plegar sempre a temps de les feines que l'encasellaven fins a conquerir el somni de dirigir el seu primer llargmetratge. Moderada pel crític i periodista Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, la xerrada inclosa en el programa d'actes del Festival Internacional de Cinema Solidari-Clam també va tenir la presència d'un altre protagonista –Gerard Quinto–, que, com Victori, comparteix condició de manresà, apassionat del cinema i debutant en la direcció d'una pel·lícula. Tots dos, amb una mirada molt lúcida a la indústria, van arrencar l'admiració i els aplaudiments de la concurrència.

Si no hi ha canvis de darrera hora, David Victori estrenarà El pacto el proper estiu. El film, que disposa d'un pressupost de més de 2,4 milions d'euros, és el seu primer llarg després d'una reeixida trajectòria en el camp dels curtmetratges i compta amb una actriu protagonista de primera fila en el concert espanyol, la madrilenya Belén Rueda, i la producció d'Edmon Roch.

«El meu pare em va comentar un dia que no podia dormir a les nits perquè li rondava una idea pel cap», va explicar Victori, que va aconsellar al progenitor que l'escrivís. «Al cap d'uns dies, ens la va llegir a la meva germana Montse i a mi. Em temia el pitjor», va afegir el cineasta en to de broma: «Però ens vam quedar al·lucinats». Fins al punt que aquest es l'origen del guió d' El pacto, un «thriller de terror psicològic», que es va rodar sobretot al Maresme i, per a l'escena d'un accident de cotxe, al circuit de Can Padró, a Sant Vicenç de Castellet.

«Ha costat molt arribar aquí», va dir Victori, satisfet per haver dirigit el seu primer llargmetratge als 35 anys. La cinta té una durada d'1.45 h, música del també manresà Miquel Coll, amb qui el realitzador treballa habitualment, la col·laboració de TVE i Movistar+, i Sony en la distribució.

Gerard Quinto (1978) també va reconèixer el plaer que li suposa posar la seva rúbrica en la direcció de 7 raons per fugir, al costat d'Esteve Soler i David Torras. El film, d'1.15 h de metratge, encadena set escenes basades en la trilogia teatral d'èxit de Soler – Contra el progrés, Contra la democràcia i Contra l'amor–, tres obres que qüestionen alguns dels conceptes capitals de la societat contemporània i que s'han representat arreu del món. Una d'aquestes peces va generar el premiat curt Interior. Família.



La força de les Contres

L' opera prima de Quinto és una comèdia negra que es va rodar, sobretot, al Konvent de Cal Rosal i a Manresa, i disposa d'un repartiment de luxe. A més d'Emma Suárez, en el cartell hi figuren Francesc Orella, David Verdaguer, Sergi López, Jordi Sánchez, Antonio Resines, Pepe Viyuela, Núria Gago, Alain Hernández, Aina Clotet, Vicky Peña, Àgata Roca i el sallentí Albert Ribalta, entre d'altres.

«La pel·lícula té set peces que són com curtmetratges cadascuna d'elles i tenen un fil conductor», va explicar Quinto, afegint que el primer d'aquests passatges és Interior. Família, «tot i que la vam tornar a rodar». El manresà va dir que «la pel·lícula té humor, crítica social i tocs de cinema fantàstic», i un pressupost que, encara per tancar, supera el mig milió d'euros. El film està produït per Producciones del Interior, en associació amb Compacto i No Hay Banda, i la participació de TV3.

Des de la platea, la també cineasta Mireia Ros va mostrar la seva preocupació per la deriva econòmica d'una franja de l'espectre cinematogràfic. L'autora d' El triunfo va assegurar que «la classe mitjana que abans era el planter del cinema ha desaparescut, i ara el planter està en la gent que no cobra».



Bons consells

En clau personal, Victori va admetre que va gaudir moltíssim del rodatge d' El pacto, però un aspecte li va generar una tensió interior: «Hi ha escenes de dia i d'altres de nit, i al final no saps quan dorms. Era com rodar amb jet lag». El realitzador manresà també va recordar el consell que li va donar Bigas Luna: «Vés amb compte que la primera pel·lícula no sigui també l'última que fas».

Quinto, per la seva part, va rememorar les paraules que li va adreçar el director José Maria Nunes: «Si vols fer una pel·lícula, i tens alguna cosa a dir, agafa una càmera, surt al carrer i roda». Victori va afegir que «no t'has d'atabalar per allò que faràs, sinó que has de fer el que vols fer. S'ha de pensar més en el present que en el futur, per tal que l'estratègia no et faci perdre l'impuls».