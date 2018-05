Tània Cornet es fa un lloc entre els número 1 del hip hop a nivell estatal

La jove balladora manresana de hip hop Tània Cornet ha quedat en una boníssima segona posició en la prova individual de categorai absoluta en el campionat d'espanya Urban Display, celebrat aquest cap de setmana a Cornellà. Una segona posició que tenia gust de triomf perquè Cornet va competir en una categoria que per edat no li correspon i, a més a més, perquè va ser segona en ser sancionada amb 5 punts per un tema que té poc a veure amb el saber fer sobre l'escenari: el seu ball superava en alguns segons el màxima permès per cada interpretació, 1 minut i 40 segons. El Bages, que té un bon planter de hip hop,, també va estar representat per la manresa Babs Garcia, que va quedar en vuitè lloc.

Tània sabia abans de començar que el seu excerci superava el temps permès, encara que fonts del seu entorn han explicat que no esperaven que el jurat tingués en compte aquest punt. Amb tot, la composició que van presentar era aquesta perquè Tània té la temporada fixada en un cmapionat del món que se celebra el mes de juny a Sitges, i aquesta peça que portava per al campionat de Cornellà és la mateixa que defensarà a Sitges.

L'entorn de Cornet assegurava que no s'esperava que la balladora estés entre els 10 primers de la categoria absoluta. Quedar segona ja va ser un èxit, i pensar que per puntuació, sense tenir en compte la penalització, hauria estat primera, és de "gran valor".

La manresa ha participat en diferents grups i durant la primavera mostra la seva progressió en campionats i escenaris de catalunya i algunes ciutats de la geografia espanyola, però la seva categoria individual, a la seva jove edat, Tania Cornet segueix a les ordres del professor Kanga Valls, de l´Escola Musique, que és una part important en els resultats de la petita manresana.

Tània també actua amb un grup de Sant Cugat del Vallès, i amb aquesta formació va quedar cinquena d'un total de 44 formacions.