L'Aplec Internacional porta dissabte a Manresa una trentena de grups de cultura popular

Amb motiu de la capitalitat cultural de Manresa 2018, aquest proper dissabte, 12 de maig, la capital del Bages serà, conjuntament amb la capital dels Estats Units, Washington, les seus de la celebració del 31a edició de l´Aplec Internacional. Dues cultures i dos continents es fusionaran en un esdeveniment organitzat per Adifolk, Associació per a la difusió del folklore; la Generalitat de Catalunya i en aquesta edició també amb la participació de l´Ajuntament de Manresa.

Durant tota la jornada, diversos carrers cèntrics de la ciutat i el Parc de l´Agulla, seran un gran escenari amb l´actuació d´una trentena de grups de cultural popular i tradicional de Manresa i vinguts d´arreu de Catalunya. Agrupacions culturals, balls de seguici, bestiari, capgrossos, cobles, corals, diables, esbarts, falcons, gegants, jocs tradicionals, música i sardanes seran els ingredients d´aquesta celebració.

Tots els detalls d´aquest Aplec Internacional i el programa d´activitats a Manresa han estat presentats avui, al parc de l´Agulla de Manresa, per la regidora de Cultura de l´Ajuntament de Manresa, Anna Crespo; director artístic d´aquest Aplec, Jordi Pesarrodona; i la vicepresidenta de la Federació d´Associacions de Veïns de Manresa, Marina Hosta.

Anna Crespo ha agraït "la confiança d´Adifolk perquè Manresa pugui acollir aquest esdeveniment en el marc de la capitalitat cultural de la nostra ciutat" i ha afegit que "esperem estar a l´altura i aconseguir que aquest pont de cultura entre Washington i Manresa sigui un èxit, tingui una bona resposta i ajudi a la difusió de la cultura popular catalana".

Per la seva part, Jordi Pesarrodona ha explicat que "en aquest any excepcional per la situació política que viu el país, amb un conseller de Culturea a l'exili, i tenint en compte que l'Aplec Internacional se celebrarà enguany Washington –en el marc de la Smithsonian Folklife Festival- un certament on només és possible una representació mínima d´unes 75 persones, van veure l´oportunitat d´aprofitar la celebració de la capitalitat cultural de Manresa per portar a la capital del Bages tota la riquesa de la cultura popular de Catalunya". El director d´Adifolk ha recordat que als Aplecs Internacionals celebrats a ciutats europees "la participació era d´unes 500 persones".

Pessarrodona ha fet una crida a la participació als actes que tindran lloc especialment al Parc de l´Agulla "amb un gran espectacle multidisciplinar", però també al centre de la ciutat i també a la plaça major, on es farà l´acte de presentació i apadrinament del Capgrós d´Adifolk, un element de la imatgeria festiva que serà la representació oficial de l´entitat tant a Catalunya com arreu del món.

Al seu torn, Marina Hosta ha explicat la trobada de Puntaires i Patchwork que tindrà lloc dissabte al matí al Parc de l´Agulla (en cas de pluja, al pavelló de la Salle) que "preveu la participació de tres-centes puntaires vingudes d'arreu de Catalunya".

Programa d´activitats a Manresa (12 de maig)

Matí. Parc de l´Agulla

Trobada de Puntaires i Patchword

Centre de la Ciutat

A les 10h – Al Passeig Pere III – Crist Rei

Plantada de l´Imaginari

A les 10.30h – Al Kursaal

Rebuda a les Federacions de cultura popular i acte de signatura dels convenis amb Adifolk

A les 11h – Del Passeig fins a la Plaça Major

Gran cercavila de l´Aplec Internacional 2018

A partir de les 12 – a la Plaça Major

Entrada de lluïment i benvinguda a Manresa. Presentació i apadrinament del Capgrós d´Adifolk

A les 13.00f – Ajuntament

Recepció als grups

Claustre del Museu Comarcal de Manresa

Dinar pels grups

Parc de l´Agulla

Durant la tarda

Tallers de jocs tradicionals

A les 17.00h

Concert de banda i coral

A les 18.00h

Ballada de sardanes

De les 19 a les 23h

Espectacle multidisciplinar "la màgia del parc", amb actuacions de tots els grups, havaneres i ball folk.

Cloenda de l´Aplec a Catalunya, per iniciar el camí cap a Washington.

Una celebració que va néixer el 1988

L'any 1988, amb l'objectiu de donar a conèixer arreu d'Europa la cultura popular catalana, s'organitza la primera edició a Amsterdam, amb el nom de l'Aplec Internacional de la Sardana, que més tard va afegir al seu programa la Mostra de grups folklòrics. L'any 2012, coincidint amb el seu 25è aniversari, va passar a denominar-se l'Aplec Internacional.

Any rere any un tast de la nostra cultura popular i tradicional, encapçalada per la dansa més emblemàtica, la sardana, viatja fora del país.

Cada edició de l'Aplec Internacional compta amb la participació de més de 20 grups folklòrics del territori, cosa que representa un total aproximat de 500 actuants, als quals encara cal sumar els més de 1000 acompanyants que també formen l'expedició catalana. A més, també acompanyen grups de la ciutat que acull la celebració potenciant l'intercanvi de coneixements i cultures.

L'Aplec Internacional no és solament una mostra de cada disciplina, sinó que pretén barrejar el bo i millor del que poden oferir els grups per convertir els actes en espectacles de carrer. I la clau de tot plegat és sumar elements tradicionals per a una dimensió de tradició viva, adaptada a la modernitat i en constant evolució.

El propòsit va moure a organitzar l'Aplec Internacional va ser el de voler contribuir a la projecció del folklore en ciutats que, per afinitat cultural, històrica o social amb Catalunya, tenien molta significació. Cada edició confirma que es tracta d'un esdeveniment plenament consolidat.