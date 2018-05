Últim dia per participar al concurs de Relats Breus de Sant Jordi de Regió7

Encara no has enviat el teu relat? Què esperes? Avui és l'últim dia! Un Sant Jordi més, Regió7 convoca el Concurs de Relats Breus, que aquest 2018 arriba a la sisena edició. Enguany s'hi pot participar fins aquest 8 de maig a les 00.00h. Així , encara queden unes hores per poder rumiar, escriure i enviar-lo.

El repte que es proposa en aquesta sisena edició és escriure una història en català de fins a 1.500 caràcters que contingui dos conceptes, «Sant Jordi» i «Mare», sobre els quals es pot treballar lliurement.

Un cop es tingui el relat, s'ha d'enviar al correu electrònic web@regio7.cat i l'autor optarà a diversos premis molt especials. És obligatori adjuntar al correu les dades personals de l'autor o autora (nom, cognoms, telèfon i localitat).

Un cop finalitzat el termini d'entrega, Regió7 designarà un jurat format per entre 3 i 4 persones –vinculades al món literari i artístic o al diari–, que serà l'encarregat d'escollir les tres obres guardonades amb el primer, el segon i el tercer premi.