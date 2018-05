Manresa recupera la Setmana del Llibre Infantil i Juvenil després de 9 anys sense fer-se

Del 12 al 19 de maig, Manresa celebrarà la 10a edició de la Setmana del Llibre Infantil i Juvenil. Es tracta d´un certamen que l´any 2009 es va deixar de fer i que enguany es recupera amb motiu de la capitalitat cultural de la ciutat.

Els actes programats els han explicat avui en detall, a la Sala Infantil de la Biblioteca del Casino, la regidora de Cultura de l´Ajuntament de Manresa, Anna Crespo; i les directores de les Biblioteques del Casino i de l´Ateneu Les Bases, Teresa Tort i M. Neus Capdevila. També les ha acompanyat el responsable de la biblioteca infantil del Casino, Pep Molist.

Molist ha explicat que "l´objectiu principal és, per una banda, que el llibre infantil i juvenil i la lectura esdevinguin una mica més protagonistes durant una setmana que el que ja ho són durant tot l´any (a les biblioteques, a les llibreries, al carrer i a la ciutat); i per l´altra banda, es vol comunicar que la literatura infantil també va adreçada a tots aquells agents que acompanyen els infants en el seu camí de creixement i aprenentatge: pares, mares, mestres, etc."

La regidora Anna Crespo, per la seva banda, ha emfatitzat que "el certamen ha tornat amb opcions de quedar-se, si la resposta és positiva, atès que és important fomentar la lectura i donar a conèixer els autors i autores locals". La regidora de Cultura ha destacat la implicació i bona rebuda que ha tingut el projecte entre les llibreries de la ciutat com Abacus, Parcir, Papasseit, així com, l´Escola d´Art de Manresa i la llibreria El racó de les Paraules de Sant Joan de Vilatorrada.

Algunes de les activitats programades per celebrar l´efemèride són exposicions, xerrades, presentació de llibres, laboratoris de lectura, les hores del conte (que ja es porten a terme durant tot l´any a les biblioteques), i una gran festa final al carrer.

Igualment, l´Ateneu Les Bases acollirà, el dilluns 14 de maig, dues conferències adreçades principalment als bibliotecaris i professionals. Sota el nom de Va de biblioteques, a les 10 del matí, tindrà lloc la xerrada "Llegir de cap per avall... sense que et baixi la sang al cap" a càrrec de Jordina Biosca, actriu i narradora. I, a les 12 del migdia, Eugènia González impartirà la conferència "Lectorant: un espectacle sobre com la lectura ens transforma".



Activitats destacades de la setmana



Exposicions

Es duran a terme dues exposicions: "El bosc de contes", del 2 al 31 de maig a la Biblioteca Ateneu Les Bases, que recull una mostra de relats que inciten a reflexionar sobre els estereotips de gènere. I "Visca la revolució", del 12 al 31 de maig a la Biblioteca del Casino, que exhibirà una tria de llibres amb personatges que volen canviar el món.

Xerrades

Trobada amb Rocío Bonilla, el dimarts 15 maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca del Casino.

Rocío Bonilla és una il·lustradora i alhora autora d´àlbums il·lustrats tan populars com De quin color és un petó?, Els fantasmes no truquen a la porta, o bé, Max i els superherois. Des que el 2014 publicà el primer àlbum (Cara de pardal), la popularitat dels seus llibres i el seu impacte ha estat impressionant, tot essent dels més venuts aquí i a l´estranger. La trobada girarà entorn de la seva professió, els seus llibres i la seva trajectòria.

Trobada amb Eva Martínez Pardo, el divendres 18 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca del Casino.

Eva Martínez Pardo és mestra i terapeuta, especialista en educació emocional. La trobada servirà per parlar sobre el contingut del seu llibre "Sota la pell del llop: acompanyar les emocions amb els contes tradicionals", sobre el sentit profund d´aquests, i amb experiències concretes. Pardo emfatitzarà el poder que tenen els contes tradicionals per ajudar a gestionar les emocions més profundes de cada infant.

Laboratoris de lectura

Es faran dues sessions del Laboratori de lectura que analitzarà el llibre "La capsa d´en Frederick" de Leo Lionni. La primera es durà a terme el dissabte 12 de maig a les 11 del matí a la Biblioteca del Casino, i la segona, el divendres 18 de maig a les 6 de la tarda a la Biblioteca Ateneu Les Bases. L´activitat va adreçada a infants de 5 a 9 anys i requereix inscripció prèvia

Un laboratori de lectura és un tipus d´activitat familiar que convida a experimentar al voltant de la lectura. Durant una sessió, es proposen fórmules diverses d´aproximació, descoberta i lectura dels llibres a infants. En aquest cas, el laboratori gira al voltant de Frederick de Leo Lionni, un dels grans referents de la història contemporània del llibre infantil que intenta descriure la poesia i el treball artístic als primers lectors.

L´Hora del conte

Es duran a terme tres sessions:

"El bosc dels contes", a càrrec de Clara Gavaldà, el dijous 10 de maig a les 6 de la tarda a la Biblioteca Ateneu les Bases. A través de la narració d´alguns contes, la Clara Gavaldà guiarà per l´exposició "El bosc dels contes" que, durant tot el mes de maig, es podrà visitar a la Biblioteca Ateneu Les Bases.

"Els contes de la Bleda ", el dimecres 16 de maig a les 6 de la tarda, a la Biblioteca Ateneu Les Bases. La Bleda és el nom d´una pallassa que ja fa molts anys que actua pels escenaris teatrals d´aquí i d´arreu, i que arriba a Manresa amb l´escenificació d´un grapat de contes. La Bleda és una pallassa molt entranyable, atenta, delicada i dolça... amb un punt de picardia.

"Beeemoll", el dijous 17 de maig a les 6 i a les 7 de la tarda a la Biblioteca del Casino, a càrrec de companyia Pam i Pipa –per a infants d´1 a 3 anys-. Cal recollir entrada a partir del dilluns 14 de maig a l´Àrea Infantil de la Biblioteca del Casino. Pamipipa és una companyia especialitzada en espectacles de cançons i titelles per a nadons. A "Beeemoll", un xai guia pel camp i ajuda a fixar els oients en les petites coses: una marieta, un conill poruc... a través de rimes, titelles, música i cançons.

Presentacions de llibres

A l´acte Hi ha novetats!, el dimecres 16 a les 7.30 de la tarda, a la Biblioteca del Casino es presentaran en viu i en directe, d´algunes de les novetats literàries per a infants i joves més destacades de la temporada, a càrrec dels participants del Club de lectura de literatura infantil i juvenil. S´acompanya d´una selecció dels millors llibres per a cada edat.

El dilluns 14 a les 7 d ela tarda, a la Llibreria Parcir, es donarà a conèixer el llibre de la jove il·lustradora surienca, Coaner Codina, " En Sebastià i el mar" (Ed. Kireei) a càrrec de la mateixa autora.

Festa final

Per acabar el certament està prevista una gran festa de carrer "El llibre gegant de la comarca", el dissabte 19 de maig, d´11 a 1 del migdia al pati del Kursaal, que convidarà a tots els infants i les seves famílies a escriure una història breu que serà il·lustrada per diversos autors i, després, passarà a formar part d´El llibre gegant. Es comptarà amb la dinamització de l´animador Carles Cuberes i amb la presència de parades de llibres de les llibreries de la ciutat.