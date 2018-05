Manresa reprèn la Setmana del Llibre Infantil i Juvenil que es va deixar de fer l'any 2009

Manresa recupera la Setmana del Llibre Infantil i Juvenil que va perdre l'any 2009 perquè «molts agents implicats hi van deixar de creure», tal com va apuntar ahir el bibliotecari Pep Molist, coordinador del projecte. Gairebé una dècada després, la ciutat reprèn la iniciativa amb la desena edició a recer de la capitalitat cultural, que li permet disposar d'una dotació pressupostària de més de 5.000 euros. «Quan finalitzi, revisarem com ha anat i valorarem si pot tenir continuïtat», va apuntar la regidora Anna Crespo.

A principi de segle, la ciutat va tenir la seva pròpia fira per a la literatura infantil i juvenil. «Va arribar un moment, però, que es va desinflar i ara intentem tornar-la a inflar», va comentar Molist. El cartell inclou una vintena d'activitats que s'inicien avui mateix i es perllongaran durant deu dies més amb xerrades, presentacions, narracions de contes i una gran festa final al pati del Kursaal en la qual es reeditarà la confecció del Llibre gegant de la comarca.

«La intenció és donar protagonisme al llibre infantil i juvenil», va sentenciar Molist, reconeixent que el primer tindrà més presència a la setmana que el segon. «Volem explicar a tothom que aquesta literatura no està adreçada només als infants sinó també a tots aquells que poden fer de prescriptors, és a dir, pares, mestres, llibreters... Les activitats previstes tenen en compte aquest ampli ventall de públic», va afegir.

Un dels punts forts de la programació és la presència a Manresa de Rocío Bonilla, una il·lustradora barcelonina que «ha venut gairebé cinquanta mil exemplars del llibre De quin color és el petó? Per ser en català, aquesta xifra és increïble». L'autora protagonitzarà una trobada amb el públic dimarts, en un acte que, com la resta d'activitats, és d'accés gratuït.

L'autora surienca Coaner Codina presentarà dilluns el llibre En Sebastià i el mar, que va fer amb Caterina Pérez. I la prolífica escriptora santjoanenca Mar Pavón farà diverses activitats al llarg de la setmana, com ara un conte-taller i una narració de contes. Dimecres a la tarda, a la Biblioteca del Casino, se celebrarà la presentació dels millors llibres infantils i juvenils de la temporada.



Canvis de tendències

Com a bibliotecari de l'àrea infantil del Casino, i alhora autor de més de mig centenar de títols, Molist és un observador privilegiat dels canvis en el sector. «S'han reduït les col·leccions de narrativa, com la del Vaixell de Vapor i altres, i ha crescut molt l'àlbum il·lustrat, que no té edat», conclou: «s'han trencat fronteres, com demostren els llibres crossover, que s'adrecen a diferents edats».

Molist opina que «no sé si hi ha més lectors que abans, però el que sí que hi ha són més bons lectors» en la franja d'edats en la qual és un reconegut expert.

En la festa del dissabte 19 de maig, oberta a tothom i que tindrà per escenari el pati del teatre Kursaal de la capital bagenca, hi participaran 9 il·lustradors -Jaume Gubianas, Bernadette Cuxart, alumnes de l'Escola d'Art...- i 4 llibreries. L'animació de la vetllada anirà a càrrec de Carles Cuberes.