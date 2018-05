El Dia Internacional dels Museus arriba a Manresa amb portes obertes i activitats

El divendres 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus, celebració promoguda pel Consell Internacional dels Museus (ICOM) per sensibilitzar sobre el paper dels museus en el desenvolupament de la societat. Els museus de Catalunya i de Manresa se sumen a la celebració obrint les seves portes i oferint activitats gratuïtes i per a tots els públics durant tot el cap de setmana.



A Manresa s´han programat visites guiades, jocs, conferències, taules rodones, festa i tastets. Tot un conjunt d´activitats per a tots els públics i gratuïtes (excepte indicació expressa) pensat per aprendre i compartir.





#Manresa se suma a la celebració del Dia Internacional dels Museus amb jornades de portes obertes i activitats diverses https://t.co/lgQqem1ziK pic.twitter.com/zPLvKBYpee — Ajuntament Manresa (@ajmanresa) 10 de maig de 2018

Activitats destacades

Un lema per a la celebració a nivell internacional

Programa d´actes a Manresa

Portes Obertes als museus de la ciutat

El Museu de Geologia ofereix una presentació i visita guiada amb una audioguia que han creat per a resseguir l´itinerari de les roques urbanes, sobre quins són els materials amb els quals s´han construït els edificis més singulars de la ciutat.Per la seva banda, el Museu Comarcal de Manresa, a l´Espai Memòries, acull una interessant experiència didàctica i artística sobre la maternitat i el néixer a través d´un espai lúdic obert al públic familiar i general.Així, mateix, el dissabte 19 de maig a la tarda, s´ha previst una taula rodona sobre memòria i història del carrer de Santa Llúcia conduïda per Francesc Comas, Montserrat Ribas i Conxita Parcerisas i oberta a la participació de tothom. L´acte es durà a terme a la Sala gòtica de la Seu i a continuació es farà un recorregut guiat pel primer tram del carrer de Santa Llúcia que acabarà al Carrer del Balç amb una exposició de fotografies antigues i un tastet dolç.Igualment, dissabte al matí, es podran veure a la Seu de Manresa els tresors de la col·lecció en una visita singular guiada pels Amics de la Seu i el Santuari de la Cova ofereix la visita a la Coveta i a l´espai renovat de l´antiga sagristia amb la projecció del documental sobre la vida de Sant Ignasi.El Museu de la Tècnica ha preparat per diumenge dia 20 al matí una roomscape, destinada especialment al públic jove i familiar, per resoldre els enigmes deixats per un cintaire abans de la seva mort. I dissabte al vespre se celebrarà una festa a l´estil del antics guateques per tancar l´exposició "Del PTV al TDK. Com vivíem a Manresa entre els anys quaranta i noranta?".Totes aquestes activitats es poden dur a terme gràcies a la tasca i a la col·laboració de tots els equipaments museístics de la ciutat i a la participació activa d´institucions i entitats com ara els Amics de la Seu, la Fundació Cova Sant Ignasi-Manresa, el Parc de la Sèquia, el Bisbat de Vic i la Parròquia de Santa Maria de la Seu, La FUB, l´EPSEM-UPC, ManresaTurisme i el Sielu. També es compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.Manresa disposa d´uns equipaments museístics de qualitat que vetllen per la preservació del patrimoni de la ciutat i treballen creant xarxes amb la ciutadania. En aquesta diada, els museus de la ciutat obren les seves portes amb diferents activitats per donar-se a conèixer i per establir aquestes connexions amb la comunitat, tot i que cal tenir clar que la seva tasca s´estén al llarg de tot l´any. Enguany el Dia dels Museus coincideix amb l´Expo Bages, fet que s´espera que representi augmentar el ressò de les activitats proposades i, en definitiva, difondre encara més la tasca que fan els museus de la ciutatEnguany, el DIM, que celebra ja la 41a edició, està dedicat al tema Museus hiperconnectats: nous enfocaments, nous públics, reconeixent les connexions que els museus estableixen amb la comunitat, amb ajut de les noves tecnologies, per arribar més enllà del seu públic habitual, atraient noves audiències i superant les limitacions d´espai i temps. Els museus participen del seu entorn immediat, treballen amb la comunitat local i desenvolupen projectes generant xarxes de col·laboració cada cop més àmplies.Aquest lema és proposat per l´ICOM per a la celebració que té seguiment a tot el món. Cada cop són més els museus d´arreu que hi participen. El 2016 van ser més de 36.000 centres de 157 països diferents.També, a tot Catalunya els museus se sumen a la celebració i ofereixen un ampli programa d´activitats obertes a tots els públics. Catalunya compta avui amb 113 museus registrats amb 114 extensions i 397 col·leccions obertes al públic, arribant a la xifra total de 624 equipaments museístics al país.Els esdeveniments més atractius i populars del DIM són les jornades de portes obertes que els museus ofereixen de forma gratuïta als seus visitants, així com sobretot la celebració de la Nit dels Museus, que enguany se celebra el dissabte 19 de maig, i que és una iniciativa del Consell d'Europa durant la qual diversos museus del país obren les portes més enllà del seu horari habitual i passada la mitjanit amb una extensa programació d'activitats.17 h: Hiperconnectats: el museu al carrer, a càrrec de Josep BioscaAl Museu de Geologia Valentí Masachs (sala d´actes de l´EPSEM)Organitza: Museu de Geologia Valentí MasachsDe 10 a 14 h: Néixer a ManresaL´experiència didàctica i artística sobre la maternitat i el néixer. Espai lúdic obert al públic familiar i general.A l´Espai Memòries del Museu Comarcal de ManresaOrganitza: Museu Comarcal de Manresa12 h: Els tresors del MuseuVisita guiada per conèixer les peces més emblemàtiques del Museu de la Seu a càrrec dels Amics de la Seu.Al Museu de la SeuOrganitza: La Seu de Manresa17.30 h: El carrer de Santa Llúcia al llarg del segle XXTaula rodona sobre memòria i història del carrer de Santa Llúcia conduïda per Francesc Comas i oberta a la participació de tothom.A la Sala gòtica de la Seu.A continuació: recorregut guiat pel primer tram del carrer de Santa Llúcia i exposició de fotografies antigues i tastet dolç al Carrer del Balç.Organitza: ManresaTurisme-Carrer del Balç, Museu Comarcal de Manresa, La Seu de ManresaDe 21 a 00 h: El Guateke!Un final festiu per l´exposició "Del PTV al TDK. Com vivíem a Manresa entre els anys quaranta i noranta?". Hi haurà un food truck amb gastronomia, música i begudes, i dins el dipòsit un autèntic guateque, amb música i cocteleria!Entrada gratuïta, aforament limitat, les consumicions s´hauran de pagar.Al Museu de la Tècnica de ManresaOrganitza: Museu de la Tècnica de Manresa, Parc de la Sèquia, el Sielu.11.30 h: Roques urbanesItinerari pel centre històric per reconèixer els materials amb què estan construïts els edificis històrics de la ciutat. Punt de trobada a la zona Turisme d´Expobages, a la Plana de l´OmOrganitza: Museu de Geologia Valentí Masachs11.30 h: MuseuscapePrimera edició del roomescape del Museu. En Josep Maria Llorenç, un antic cintaire, va deixar tot d´enigmes amagats abans de morir. "Serem capaços de resoldre´ls?"A partir de 10 anys. Places limitades. Cal inscripció prèvia a www.parcdelasequia.cat, al Museu de la Tècnica de ManresaOrganitza: Museu de la Tècnica de Manresa, Parc de la SèquiaMuseu Comarcal de Manresa* - De 10 a 14 hMuseu de la Tècnica de Manresa - De 10 a 14 hMuseu del Santuari de la Cova - De 10 a 13 h(Amb l´espai renovat de l´antiga sagristia i la projecció del documental sobre la vida de Sant Ignasi)Museu Comarcal de Manresa* - De 10 a 14 h i de 17 a 20 hMuseu Comarcal de Manresa* - De 10 a 14 hCarrer del Balç - De 10 a 14 h(La visita complerta al centre d´interpretació medieval té el preu habitual de 5€ tarifa general i 4€ tarifa reduïda)Museu de Geologia Valentí Masachs - D´11 a 14 h(Amb l´exposició "Com s´ha format Montserrat?")*El Museu Comarcal de Manresa es troba parcialment tancat per obres. Es poden visitar l'exposició "Néixer a Manresa" a l´Espai Memòries i les sales d´Imatgeria de la ciutat i d´Antoni Viladomat.Centre d´interpretació medieval del carrer del Balç