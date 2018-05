El manresà Valentí Oviedo vol abraçar la contemporaneïtat a la programació del Liceu

El nou director general del Liceu, el manresà Valentí Oviedo, ha apostat per incorporar a l'essència de la programació del teatre l'esperit de la Barcelona "creativa", "innovadora", "solidària", "moderna" i "talentosa". Davant d'un públic que "l'apassiona el teatre, l'escena contemporània, la música i les veus", Oviedo ha apuntat que tot el que demanen "s'haurà d'incorporar". En la mateixa línia, ha manifestat que la seva prioritat serà "apuntalar" el cor i l'orquestra "per construir la qualitat artística que s'espera del Liceu", per això ha afirmat que serà on es destinaran més recursos. Oviedo, que ha admès que és més partidari de l'acció cultural que no pas de la política cultural, també ha subratllat que vol que el món passi pel Liceu al mateix moment que reconèixer als professionals i creadors locals "per donar oportunitats amb el perill d'equivocar-nos". Amb un pressupost anual de 46 MEUR "que desitjaria arrodonir a l'alça", el director ha obert la porta a plantejar noves fórmules d'abonaments i ha marcat el servei educatiu com una de les apostes per la nova etapa.

Oviedo ha avançat que tindrà una "obsessió" pel sistema educatiu. "Cal revisar el model pedagògic del teatre, la nostra obligació és regenerar al públic i de facilitar l'accés a totes les òperes", ha comentat. Així, ha assegurat que el Gran Teatre ha de dialogar amb les organitzacions per construir plegats un teatre "curós" i "permeable".

En concret en el camp educatiu, Oviedo ha dit que cal crear un ens que vetlli "per allò pedagògic". "No es tracta de fer una òpera familiar, sinó de veure quina música és la que convindria", ha expressat. "Cal un equip pedagògic que treballi a llarg termini amb un projecte d'èxit", ha avançat.

Pel que fa a la contemporaneïtat, Oviedo ha dit que s'ha d'entendre "com una actitud del segle XXI". "És una actitud. Pel que fa als compositors no ho ens ho hem plantejat encara amb la direcció artística", ha dit.

La celebració dels 20 anys de la reobertura ha aportat estabilitat econòmica, tot i això, Oviedo ha admès que caldrà vetllar per veure de quina manera es distribueixen els pressupostos. "Per mi aquests 20 anys són el punt de partida del que han de ser els propers 20 o 25 anys. El desenvolupament s'ha d'anar construint poc a poc i només si tenim un projecte tindrem recursos", ha subratllat.

En aquest sentit, el nou director ha dit que la relació amb les diferents administracions que integren el Liceu s'ha de basar en la "confiança, la transparència i la voluntat de créixer". Per la seva banda, el president de la institució, Salvador Alemany, ha apuntat que les relacions són "òptimes".

Alemany ha explicat que han viscut uns mesos en què s'ha demostrat que el Liceu "no és un lloc de confrontació". "Les persones que han vingut en representació de les administracions han vingut mostrant el seu interès en què el Liceu evolucionés. Els representants no tenen una posició política molt marcada sinó que són gent del món de la cultura i a això hem d'aspirar", ha comentat.

El nou director general del Liceu ha afirmat que bona part dels abonats se sent "còmode" amb l'actual sistema d'abonaments. Tot i això, com que s'ha mostrat convençut que hi ha persones disposades a adquirir compromisos amb les institucions, ha obert la porta a estudiar noves fórmules. "Netflix, funciona molt bé", ha ironitzat.

Oviedo, que ha recordat campanyes fetes en el passat en què, per exemple, es potenciava l'accés a l'òpera d'estudiants universitaris, ha manifestat que els teatres d'òpera hauran d'evolucionar per saber captar a aquell públic que no vol un compromís amb 11 òperes concretes, en relació als abonaments tradicionals.