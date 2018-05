El 6è Concurs de Relats Breus de Regió7 ja té els deu textos finalistes

D´entre les 34 obres presentades al 6è Concurs de Relats Breus de Regió7, un equip format per periodistes i correctors d´aquest diari ha seleccionat 10 obres finalistes que rebran totes elles un lot de llibres d'Angle Editorial i Alba Editorial per haver superat la primera fase del certamen.

Els relats que passen ronda són: Un Sant Jordi amb ales; La mare; Mater Amantíssima; Butxaques escurades; Si el que fas no funciona, prova a fer coses noves; 23 d´abril, Una rosa no fa Sant Jordi; El roser; L´àvia; i Teixint sentiments. Tots ells, així com la resta de textos presentats, es poden consultar al web de Regió7, a www.regio7.cat/diada-sant-jordi/).

En la ronda següent del concurs serà un jurat format pels escriptors Jordi Cussà, Genís Sinca, Llorenç Capdevila, Jordi Estrada i Pep Molist, i Susana Paz, cap de la secció Cultures de Regió7, els encarregats d´escollir els tres guanyadors. El nom dels afortunats s´anunciarà la setmana vinent tant en l´edició en paper com digital de Regió7.

El primer i el segon premi consisteixen, a més del lot de llibres dels finalistes, en un val per a la llibreria Parcir de Manresa, entrades per al MNAC i una subscripció digital de tres mesos a Regió7. El tercer classificat rebrà un val per a la llibreria Parcir i entrades per al MNAC. A més, els tres relats gua-nyadors es publicaran a l´edició en paper del diari.

El Concurs de Relats Breus de Regió7 té el suport d´Angle Editorial, Alba Editorial i Parcir. Aquest 2018, en la sisena edició, s´hi han presentat autors de la Catalunya Central, però també d´altres punts del Principat, com el Montsià, el Ripollès, la Noguera i el Vallès Occidental. La guanyadora de les dues darreres edicions ha estat la sallentina Carme Garrido, mentre que el segon premi de l´any passat va ser per a Miracle Sala Ferrer i el tercer, per a Montserrat Toscano.