El grup Urra tocarà en un concert jove de la Patum amb cinc formacions

Els grups La Terrasseta de Preixens (ska, rumba, rock, ...) i Discípulos de Otília (ska) seran els caps de cartell del concert jove de La Patum de Berga, que tindrà lloc el dissabte dia 2 de juny a l'escenari del passeig de la Indústria (a tocar de l'ambulatori). D'aquesta manera, es repeteix la ubicació que es va estrenar l'any passat i, com a novetats, hi ha l'avançament de l'horari d'inici (21 h), per tal que les actuacions s'acabin cap a les 5.30 h de la matinada, i l'augment a cinc de la xifra de formacions que tocaran en la festa.

A més dels conjunts esmentats, també actuaran els berguedans Urra (música electrònica), que obriran la vetllada després de guanyar el 2n Concurs de Bandes de l'Ajuntament. Seguidament, serà el torn de Senyor dels llamps, una formació de ball, i del conjunt femení Balkan Paradise Orchestra, una proposta de metall amb una selecció de música balcànica. Durant la nit hi haurà servei de barra a càrrec d'entitats locals.