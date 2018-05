Centenars de persones omplen l'Anònima de Manresa per gaudir del FABA

L´antiga fàbrica elèctrica de la ciutat acull durant aquest dissabte el FABA amb més de 12 propostes escèniques i una programació extra fins a les 2.30h de la matinada

L´antiga fàbrica elèctrica de Manresa acull durant aquest dissabte 12 de maig el Festival Artístic del Barri Antic (FABA) amb la voluntat de convertir a través de la seva programació artística el Centre Històric de Manresa en un node creatiu i cultural a través dels seus agents i reivindicar l´edifici municipal de l´Anònima com a fàbrica de creació.

Centenars de persones han omplert l´Anònima durant la primera part de la jornada, que agrupa tota la programació al llarg d´aquest dissabte 12 de maig. Visites poètiques a l´antiga fàbrica per descobrir els espais amagats i habitualment tancats al públic, el micro-teatre T.U.P.P.E.R.S amb les actrius Gaia Bautista i Cristina Pericas i la direcció d´Anna Bertran i Joan Escrivà-Escolà, el Projecte Murs Plàstics de la mà dels artistes Berni Puig, Randy Tek i Elsa Guerra, artistes i artesans del Mercat Somiatruites, a més d´altres dissenyadors, emprenedors i marques, joieria contemporània i d´autor amb Pedra del Toc, un espai gastronòmic a càrrec dels Paradistes del Mercat de Puigmercadal i un públic que ho ha fet realitat, ha caracteritzat el primer matí del festival, centrat en l´Anònima com a espai de reivindicació artística i cultural.

Però és que el públic encara ha tingut més per emocionar-se i gaudir. The Crab Apples, el quartet de Santa Eulàlia de Ronçana, han fet vibrar Manresa durant el seu primer concert a la ciutat. La veu de Carla Gimeno, la bateria de Mauro Cavallaro, la guitarra de Laia Alsina i la Laia Martí al baix elèctric, han emocionat a tots els assistents amb el seu segon disc ´A drastic mistake´ (Hidden track records), un treball format per cançons que parlen de contradiccions i errors, entre d´altres.

Durant aquesta tarda i nit hi haurà les actuacions de Bigott, Blondie, Renaldo & Clara, Mr.Rombo, Ara Nescio, Clazzics, Los Valientes i Toia, que ompliran els dos esencaris de l´antiga fàbrica eléctrica fins a les 2.30h de la matinada, entre d´altres activitats programades.