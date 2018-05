Èxit rotund del festival de l'Anònima, que atrau més de 2.000 espectadors

El públic del migdia va poder gaudir del so de The Crab Apples, que va presentar al FABA el seu segon disc

El públic del migdia va poder gaudir del so de The Crab Apples, que va presentar al FABA el seu segon disc mireia arso

Van arrencar dubtosos, mirant amb desconfiança el cel gris que amenaçava pluja, però van acabar eufòrics, mirant embadalits la quantitat (i la varietat) d'espectadors i visitants que havien volgut trepitjar la fàbrica de l'Anònima de Manresa per gaudir de la segona edició del FABA: el Festival Artístic del Barri Antic. El director del festival, Jordi Jet Serra, compartia ahir al vespre, quan faltaven encara unes hores per concloure el certamen, que «hem doblat el nombre d'espectadors respecte l'any passat, i potser el triplicarem». Les xifres li donen la raó. A la primera edició, el festival va atraure un miler de persones i ahir, poc abans de les 9 del vespre, se n'havien comptabilitzat més de 2.000. I el festival es va allargar fins 2/4 de 3 de la matinada.

Xifres a banda, Jordi Jet Serra explicava a Regió7 que «valorem molt l'ambient que s'ha generat a escala emocional. Sobretot pel que fa referència al fet que alguns han descobert un espai (l'antiga fàbrica de l'Anònima) que té un carisme per ell mateix, i d'altres de més grans l'han redescobert, ja que durant molts anys hi venien a pagar el rebut de la llum». I és que, recordem, el FABA té un objectiu que va molt més enllà d'oferir un seguit de propostes artístiques un dia concret, sinó que, tal com va ressaltar Jordi Jet Serra, vol «reivindicar l'Anònima com un espai de creació, on, en un futur, els artistes puguin venir de forma permanent».

Un altre punt que ha destacat el director del festival és la mescla de públic que hi ha hagut durant moltes hores, al certamen. «A les 5 de la tarda, quan hem tingut la primera punta important de públic, podies veure un grup de se-nyores d'uns 70 anys gaudint del rap, al costat de famílies amb nens molt petits i joves ballant», descrivia. Aquest fet demostra que la gent «s'ha fet seva la proposta».

De les 10 fins a les 12 h, el FABA va viure les hores més tranquil·les de la jornada, amb la visita bàsicament de curisos.

A partir de les 12.45 h, amb la posada en marxa de la primera proposta escènica, amb el grup teatral T.U.P.P.E.R.S, va començar a omplir-se tant l'espai Km0 com l'espai Mahou, on les contundents The Crab Apples van mostrar personalitat sobre l'escenari.

A partir d'aleshores tot va anar amunt. La proposta local Clazzics, fusionant l'òpera i el jazz, va deixar bocabadat el públic; els artistes vinculats al programa Murs Plàstics van deixar la seva empremta a l'entrada del recinte; i les visites poètiques van fer el ple.

Al vespre, les deu joieres de Pedra de toc, joieria contemporània i d'autor, es mostraven contentes i asseguraven que el públic s'havia «interessat molt» per les seves peces. Igualment, representants del mercat Somiatruites celebraven l'alta afluència de gent i detallaven que el volum de vendes havia estat «similar al de lany passat»; i els paradistes del Puigmercadal esperaven que el volum gros de feina els arribés a la nit.