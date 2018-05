La pluja resta públic a la jornada de cultura popular de Manresa que promou Adifolk

El ritme del folklore català de l'Aplec Internacional es va estendre ahir pels carrers cèntrics de Manresa, al llarg del matí, i va tenir la bona acollida dels ciutadans que passejaven pel carrer. Però el mal temps del vespre va reduir la participació a l'espectacle central al parc de l'Agulla, que va començar però la pluja va estroncar l'última actuació. El certamen de cultura popular, promogut per Adifolk, s'emporta una sensació agredolça de la seva primera edició a Catalunya. Durant els trenta anys de trajectòria, el certamen ha visitat prop d'una vintena de països d'Europa.

La trentena de grups de cultura popular van ser els que van donar forma al certamen. De fet, l'espectacle del parc de l'Agulla, titulat La màgia del parc, va unir grups de diferents poblacions amb l'objectiu de transmetre la transversalitat cultural de Catalunya. Malgrat les quatre gotes que queien al vespre, la majoria dels grups reunits al parc van decidir començar l'acte. «Hem ballat diverses vegades amb mal temps i aquest cop ho tornarem a fer», remarcava una de les integrants del grup Ball de Gitanes de Lliçà de Vall, Sílvia Martínez. Tot i així, tres grups van decidir no actuar i així evitar la pluja.

L'aiguat va estroncar l'última actuació, el Ball de Folk, protagonitzat pels grups Corrandes i Aiguabarreig. De fet, el director artístic del certamen, Jordi Pesar-rodona, va remarcar que la cultura popular ha d'estar al carrer, «i una de les coses que comporta actuar al carrer és l'imprevist». Pesarrodona va lamentar que la previsió de mal temps va reduir el públic a les activitats de la tarda, «però el matí els actes han tingut una bona acollida».

Una de les activitats que van captar més l'atenció del públic, al llarg del matí, va ser la cercavila de diferents grups folklòrics. Gegants, capgrossos i trabucaires, entre d'altres, van aconseguir arrossegar els ciutadans fins a la Plana de l'Om, on es va fer la rebuda als diferents col·lectius. A més, en el mateix espai, també es va donar la benvinguda al nou capgròs d'Adifolk, la figura que representarà l'entitat tant a Catalunya com arreu del món.

El pròxim destí del nou capgròs, anomenat Folk, és Washington, ja que Catalunya és la convidada del Smithsonian Folklife Festival. Un projecte que pretén extreure conclusions etnogràfiques de la cultura popular dels pobles. L'associació Adifolk es va plantejar fer el certamen a Washington, «tot i que allà no podran venir trenta grups com aquí a Manresa per qüestions de pressupost», va assenyalar el director de l'entitat, Ivan Besora. Per aquest motiu, l'Aplec Internacional d'enguany també se celebra a Manresa, capital de la Cultura Catalana 2018, «perquè hi puguin participar tots els grups de cultura popular que ho desitgin», va afirmar Besora.