Il·lusió i energia al so de ritmes cubans

Ahir era una data especial per a Ramon Escalé. Era dia d'estrena. El manresà, visiblement emocionat, presentava a la Sala Gran del Kursaal Indians, música d'anada i tornada, un concert de música cubana acompanyat d'una trentena de músics a l'escenari. «Feia molts anys que volia fer-ho». Per una banda, l'acompanyaven Isaac Coll (ukelele), Erik Ibars (percussió) i Marta Riera (veu), o el que és el mateix, Ramon Escalé Latin Trio i, per l'altra, la Camerata Bacasis, dirigida per Jordi Coll. Els músics van aparèixer a l'escenari vestits de blanc. Escalé al piano, al centre, va expressar la seva enorme satisfacció de poder presentar aquest concert, va agrair al teatre Kursaal l'aposta pels projectes locals i va lloar la col·laboració de la Camerata Bacasis, per a la qual va demanar un fort aplaudiment només començar.

En un concert de música cubana el ritme és constant i ahir no en va ser una excepció, «ara esteu asseguts però potser d'aquí a una estona us aixecareu i ballareu», va apuntar Escalé dirigint-se al públic, i va lamentar que actualment «aquest tipus de música s'hagi anat comercialitzant».

«Mai pot faltar un bolero en un concert de música llatina». Amb La media vuelta de José Alfred Jiménez apareixia a l'escenari Marta Riera. Defugint el tòpic de buscar una veu cubana, la jove vocalista, cantant dels Messengers, va aportar «una veu molt fresca». Descalça i amb vestit llarg, també va interpretar «una cançó de bressol molt especial com és Duerme negrita», una cançó popular cubana que originalment es titula Drume Negrita. Aquest bloc amb l'acompanyament de Marta Riera va donar pas a una part en què els únics protagonistes van ser la Camerata Bacasis. Escalé no amagava l'emoció, «en el món de la clàssica ara seria quan jo me n'hauria d'anar de l'escenari, però em quedaré aquí per poder-ne gaudir».

L'orquestra va interpretar La bella cubana i una peça escrita pel mateix Escalé, el primer cop que ho fa per a corda, «és un tema que ha anat canviant de títol, a veure com s'acaba dient avui». Per al final es van guardar la col·laboració del públic, «si voleu cantar amb nosaltres, segur que coneixereu aquest tema». A Lágrimas negras, Escalé i Marta Riera van fer un duet. Després va arribar el moment més participatiu del concert, d'una hora i mitja de durada, quan el públic va entonar «cuchara, cucharita, cucharón».