Més de 3.000 persones passen per l'Anònima al llarg de la jornadadel FABA

Tres àvies revisiten records d´infància a l´indret on pagaven el rebut de la llum, mentre òpera i jazz es fusionen a l´Espai Km0. Colles i colles de joves, pares i mares amb canalla petita ballen sota les carpes del pati de l´Anònima, aliens a la tarda grisa. Una primera fila d´infants s´asseuen al peu de l´escenari de punt rodó on un jove (t)raper despatxa amb poesia i crítica. Hores i hores de música, orelles atentes al teatre, visites poètiques per les carboneres, l´olor dels esprais i les pintures i els ulls meravellats de contemplar joies, art i artesania. Tot això en un sol dia, organitzat per diversos agents del mateix Centre Històric que acull el FABA. L´expressió, el somriure: com un termòmetre emocional del bon ambient que es respira. I la remor d´una possibilitat, d´una esperança determinada: l´Anònima com a fàbrica de creació contínua per una ciutat (i més territori!) que la reclama.

Més de 3.000 persones de totes les edats han gaudit d´una programació artística d´allò més completa, sense deixar que la pluja d´última hora afectés la jornada. I és que la varietat de públic que ha omplert l´Anònima és un dels èxits de la 2a edició del FABA, que enguany ha fet un salt qualitatiu en la seva proposta.

Si un dels objectius de l´organització era reivindicar el Centre Històric de Manresa com a node creatiu i cultural a través dels seus agents, ho han aconseguit. Joiera contemporània i d´autor km0 amb Pedra del Toc, associació de joiers del barri, la presència protagonista del Mercat de Puigmercadal durant tota la jornada o les actuacions dels artistes del projecte Murs Plàstics que van donar color al festival, ho demostren.

El FABA també té la voluntat de reivindicar l´Anònima com a fàbrica de creació. D´aquesta manera, un dels reclams de l´organització ha estat a través de la proposta escènica oferta, en dos escenaris principals, que comptava amb artistes de la nova escena emergent catalana, més consolidats, amb una presència femenina potent o, fins i tot, que s´estrenaven enguany oferint concerts únics i exclusius per al festival.

Des de les propostes bagenques de Clazzics, Toia, Los Valientes, Ara Nescio i T.U.P.P.E.R.S, fins a grups musicals d´arreu de Catalunya o de la península amb Bigott, Blondie, Júlia, Renaldo & Clara, The Crab Apples i Mr.Rombo, l´antiga fàbrica elèctrica va reivindicar la presència d´un circuit no habitual a la ciutat i aconseguir fer emocionar, sentir i vibrar als assistents.

Amb tot això, des de l´organització també es va llançar un missatge al públic: l´artista també ha d´omplir la nevera. El FABA reivindica el desig (i necessitat) d´una cultura lliure, però que si és gratuïta deixarà d´existir. Si els artistes tenen l´oportunitat de viure del que fan, ens emocionarem amb l´art i la cultura per sempre. La iniciativa és un projecte sense ànim de lucre - no persegueix obtenir un benefici econòmic - que vol transformar en positiu l´entorn social i cultural que l´envolta.

D´aquesta manera, el FABA d´enguany ha estat possible gràcies a l´aposta d´organitzadors, col€laboradors i artistes que han invertit el seu temps sense una finalitat lucrativa, a més de mecenes i col€laboradors.