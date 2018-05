La nova programació de dansa portarà al Kursaal Los Vivancos i el Ballet Nacional Rus

La nova programació del Kursaal portarà a Manresa dos grans muntatges de dansa amb Los Vivancos i el Ballet Nacional Rus. La Sala Gran acollirà, el 23 de novembre, l'últim muntatge de Los Vivancos "Nacidos para bailar" i el 23 de desembre el Ballet Nacional Rus tornarà al Kursaal per presentar el ballet clàssic de "La Bella Dorment".

Los Vivancos tornaran per segona vegada a Manresa i ho faran amb el seu nou espectacle, "Nacidos para bailar", que es podrà veure el divendres, 23 de novembre a les 21 h a la Sala Gran del Kursaal. Un muntatge en el qual la dansa, l'humor, les arts marcials, el virtuosisme musical i l'equilibrisme convergeixen per crear una utopia escènico-musical. Un espectacle que combina flamenc, el "metal" i una orquestra simfònica amb interpretacions musicals en directe, un vestuari d'alt disseny i una elaborada producció tècnica. Amb aquest nou muntatge, que actualment està fent temporada al Teatre Tívoli de Barcelona, Los Vivancos porten la dansa més enllà de terra convertint-la gairebé en equilibrisme, una arriscada exhibició d´espectacular atletisme i gran virtuosisme tècnic.

El prestigiós Ballet Nacional Rus, dirigit per Sergei Radchenko tornarà al Kursaal el diumenge, 23 de desembre a les 18 h, per presentar el clàssic de "La Bella Dorment", un ballet en quatre actes, amb música de Txaikovsky i llibret de Charles Perrault, que versiona el conte dels Germans Grimm. Una ocasió per gaudir d'una de les companyies de dansa més prestigioses, formada per un cos de ball de 45 ballarins i virtuosos solistes, que ha actuat amb molt èxit arreu del món.

Entrades a la venda el 20 de juny a les 18 h

Les entrades per a tots aquests espectacles es posaran a la venda el dimecres, 20 de juny a les 18h a les taquilles del Kursaal, i per internet www.kursaal.cat