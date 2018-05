Laia Badrenas: Un primer disc per contagiar el ritme

Laia Badrenas Serra (Manresa, 1986) va començar a cantar a l'Esclat Gospel Singers i es va fer coneguda pel pas dels Barcelona Gospel Messengers, dirigits pel manresà Ramon Escalé, pel programa Oh Happy Day el 2013, en el qual van quedar segons. Però, a més a més, la cantant manresana han anat component i mostrant les seves cançons, en català, amb el grup Clau de Funk , en festivals i jams de locals com Harlem Jazz Club i Jamboree de Barcelona. Ara s'ha «tirat a la piscina» per gravar el que serà el seu primer treball discogràfic: Ànima groovera.

«Tenia ganes de recollir les cançons i posar-les en un disc, per tal de poder-les promocionar més. Em ve molt de gust ensenyar aquesta feina a tothom», afirma Badrenas. L'enregistrament d' Ànima groovera s'està acabant de fer a l'estudi de gravació la Casamurada, que gestiona Jesús Rovira (Lax'n'busto) a Banyeres del Penedès, i l'expectativa és que surti a final de juny. També ja hi ha data de presentació: el dijous 20 de setembre a la Sala Petita del teatre Kursaal.

Ànima groovera inclou cançons que «parlen de coses molt meves i de la meva manera de sentir la música i viure la vida. M'agrada molt ballar i crec que s'ha d'escoltar la música seguint la pulsació interior, el groove. Aquest és un projecte que porto dins l'ànima, vull contagiar la meva manera de sentir rítmicament la música, que a partir de les paraules sentin el beat interior». Funky, soul, pop, amb tocs de hip-hop, reggae... són els estils variats que proposa Badrenas. «També, venint del gospel, hi ha molts cors. M'acompanyen harmonitzant les cançons els companys coristes Rocío Seligrat, Alex Dee i Yasmina Azlor», exposa la cantant.



Projecte amb col·laboracions

Per tirar endavant el projecte d'enregistrament del disc, que finança a través del micromecenatge, Badrenas està molt contenta de poder dir que «tinc la sort de tenir grans amics músics que hi han volgut posar el seu gra de sorra. Això em fa tenir molta força i em motiva a fer un disc molt ben fet». D'entrada, ha comptat amb Joan Pau Chaves com a productor musical: «Ell fa brillar les cançons. M'ajuda a polir-les i ordenar-les». Chaves és professor de música moderna del Conservatori de Manresa. Ha estat pianista d'Els Pets i ha treballat en le producció musical al programa Oh Happy Day.

D'altra banda, la cantant manresana, que des de fa quatre anys treballa a l'Escola de Música del Prat de Llobregat i manté la direcció del cor Esclat Gospel Junior des del 2011, té col·laboracions especials en el disc del reconegut trompetista de jazz David Pastor; dels Barcelona Gospel Messengers; de Marc Riera, cantant de Doctor Prats; de Josep Valldeneu, saxofonista d'Oques Grasses i de Clau de Funk; i d'Indee Styla, MC i ballarina i, a més, professora de Badrenas en Rootz Condukta, un estil de ball que barreja afro, dancehall i hip-hop.

A més, en el disc, i en els futurs concerts, acompanyarà la cantant un quartet de músics format per Meritxell Neddermann als teclats, Arnau Altimir (d'Oques Grasses) a la bateria, Ismael Alcina al baix i Josep Munar a la guitarra (també forma part de Clau de Funk). La mateixa Badrenas compagina altres projectes com els mateixos Messengers (formació amb què actuarà diumenge a Puig-reig) o Clau de Funk, grup amb el qual fan tributs a Prince i Chaka Khan, entre altres artistes. També forma part de La glamour band, un grup de versions discofunky dels anys 70 i 80; i de l'espectacle De poetes, cançonetes, amb Toni Xuclà.

Entre les cançons d' Ànima groovera, la cantant manresana destaca Montse, «una de les darreres que he compost, que parla de les muntanyes de Montserrat. Ens hi perdíem molts cops amb el cau del Cardenal Lluch i sempre me les miro i em donen molt confort. És una cançó funky conyera, perquè els parlo de tu: 'Montse estàs espectacular'».