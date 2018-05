Les intervencions artístiques de Vi_suals reflexionaran sobre el 'tempus fugit'

Vi_suals, la mostra de creació artística vinculada al món del vi que impulsa l'Ajuntament de Manresa, té enguany com a motiu d'inspiració per a les propostes la locució llatina tempus fugit, que significa que el temps s'escapa i que convida a no perdre'l. Del 25 de maig al 10 de juny tindran lloc, entre altres actes, les exposicions de pintures del Cercle Artístic i de fotografia de Foto Art i l'estrena dels curtmetratges seleccionats per Cineclub Manresa.

A més, en aquesta edició, que ja serà l'onzena, s'ha obert la convocatòria d'intervencions artístiques amb un concurs públic, en les modalitats d'adults i d'estudiants entre 14 i 18 anys. Han estat convidats a fer intervencions en caixes de fusta per a ampolles de vi, que s'exposaran en aparadors de comerços del centre històric.



Freixanet i Fíguls

D'altra banda, els reconeguts artistes Àngels Freixanet i Eduard Fíguls són els convidats a exposar una mostra de la seva obra, que reflexionarà sobre el mateix concepte de Tempus fugit, en el marc de la mostra d'art i vi que es farà els dies 9 i 10 de juny a Sant Domènec. Freixanet, tal com va explicar ahir, està fent un mandala escultòric de ferro dedicat al vi i al temps, d'uns 2 metres de diàmetre. «Improviso sobre la marxa i potser també hi incorporo vidre», va dir. Pel que fa a Fíguls, evidenciarà el pas del temps en relació amb el vi amb estrats de diferents materials, des dels més orgànics, com la terra i la pedra, fins arribar a l'acer inoxidable i el plàstic.

Els artistes seleccionats per Cineclub per realitzar els dos curtmetratges que s'han finançat enguany són Oriol Segon, en col·laboració amb Albert Palomar; i Roger Roca, en col·laboració amb Albert Serradó.

La mostra d'art als aparadors, que es farà del 28 de maig al 10 de juny, inclourà, per al públic, un concurs que plantejarà el repte d'unir artistes, aparadors i els 14 cellers de la DO Pla de Bages. A partir del 16 de juny, totes les creacions artístiques de Vi_suals s'agruparan en una exposició al Museu de la Tècnica, que es podrà visitar fins al 8 de juliol.