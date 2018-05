Albert Pla, Joan Dausà, Gossos i Blaumut, estrelles de la tardor musical al Kursaal

El teatre Kursaal de Manresa ha presentat, aquest divendres, els quatre plats forts de la seva programació musical de tardor. I ho ha fet destapant quatre grans noms de l'escena catalana actual: Albert Pla, Gossos, Blaumut i Joan Dausà.

Els primers en passar per l'escenari manresà seran Blaumut, acompanyats per la GIOrquestra, el proper 15 de setembre. Ho faran per presentar un muntatge en el que repassaran de forma conjunta alguns dels temes més populars del quintet. Aquest concert suposarà el retorn de la banda al teatre manresà després que l'any passat hi presentés el seu últim disc fins al moment, titulat 'Equilibri'.

El 3 de novembre serà el torn d'Albert Pla. Sempre sorprenent i controvertit, el de Sabadell portarà a Manresa el seu espectacle ´Miedo´, un viatge íntim i molt personal - des de la infància i fins més enllà de la mort - per les sensacions, emocions i sentiments que ens produeix la por, el fantasma que viu a la nostra ment alimentant-se dels nostres pensaments. El cantant posarà en escena el seu vessant més pur amb un muntatge que combina la música en viu amb videoprojeccions.

Per la seva banda, els manresans Gossos han escollit la seva ciutat natal per tancar-hi la gira amb la que han celebrat els seus 25 anys de trajectòria i que, segons han dit, servirà per tancar una etapa de la formació. Així, Juanjo Muñoz, Natxo Tarrés i Oriol i Roger Farré es prendran un període de descans al que no han volgut posar una durada fixada. Gossos tocaran al Kursaal el dia 1 de desembre.

L'últim concert de la temporada serà pocs dies abans de Nadal, el 14 de desembre. Aquest serà el dia en que Joan Dausà visiti la capital del Bages per presentar-hi 'Ara som gegants', el seu nou disc d'estudi amb el que confirma que la seva és una de les propostes més sòlides i amb més seguidors de casa nostra.

Les entrades per a tots els concerts es posaran a la venda el proper dia 20 de juny a les 18h, tan a les taquilles del teatre Kursaal com per internet a la pàgina web de l'equipament.