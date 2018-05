Manresa celebrarà el 2 de juny la Festa del Riu per redescobrir la riba del Cardener

El parc del Cardener acollirà el proper 2 de juny la Festa del Riu, una de les grans apostes de Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018. Una jornada que començarà a les 10 del matí i que no s'aturarà fins a la nit, amb l´actuació de la Fundación Tony Manero. Una jornada festiva, amb actuacions musicals, teatre, esport, contes, tallers de defensa de l'entorn natural i d'educació en el valor del medi ambient. L´objectiu és gaudir en família del riu Cardener com ho havien fet els nostres avantpassats.

Al parc del Cardener, on es farà la festa, serà possible retrobar-se amb els ecosistemes que l'envolten en tallers com el de construcció de nius per a ocells, el curs d'anàlisi de l'aigua o el taller bombes de llavors, o bé simplement passejant per la llera del riu i gaudint de les diverses activitats.

En la presentació d´aquest matí, la regidora de Cultura i Joventut, Anna Crespo, ha explicat que la primera Festa del Riu "recull l´esperit comú que a la vora del riu hi passin coses. Molta gent s´ha dedicat a endreçar aquest parc fluvial i les lleres perquè la ciutadania en puguem gaudir. Ara hi podem passejar o fer-hi un volt, però aquí poden passar-hi més coses". En aquest sentit, des de la capaitalitat cultural, "teníem especial interès a descobrir espais nous on poguessin tenir lloc esdeveniments culturals. El riu és un lloc que de seguida va sumar complicitat". La regidora ha explicat que "vam tenir clar que havia de ser una oferta familiar, per a tots els públics. Esperem que a la festa tothom hi pugui trobar activitats adients".

Anna Crespo ha explicat que la festa comporta un esforç tècnic important, pel fet que a l´espai on tindrà lloc la Festa, majoritàriament entre els Panyos i el Pont Nou, aproximadament, "no s´hi havia fet mai esdeveniments com aquest, que necessiten requeriments tècnics". La regidora ha afirmat que "sobretot volem que això serveixi d´inspiració per fer-hi més activitats. És un lloc esplèndid, amb aparcament a prop, on no causarem molèsties... Tant de bo obrim camí i que aprofitem la vora del riu, tal com d´altres ciutats també han fet".

Per la seva banda, el regidor d'Entorn natural, Pol Huguet, ha explicat les activitats de descoberta de les lleres del riu i el taller de caixes niu i interpretació de les espècies d'aus de la zona (vegeu programa). Segons ell, "encara hi ha un gran desconeixement d'aquesta part de la ciutat. Molts manresans no saben que des de fa deu anys aquí hi ha un parc, en una zona on abans hi havia horts i cases en runes. Un parc que seria l'enveja de moltes ciutats, on molta gent ve a passejar, però que encara moltes persones no coneixen. És un pulmó verd a tocar de la ciutat, un oasi de biodiversitat, i des de l'Ajuntament tenim la voluntat d'actuar-hi encara més perquè la gent se l'estimi, se'l faci seu i el vulgui conservar i protegir".

En la mateixa línia, l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha tancat la presentació recordant que al parc del Cardener, la zona del Pont Nou i entorns "s´hi concentra la tasca de molts Ajuntaments que els darrers anys hi han anat treballant". Segons ell, és "molt important posar en valor aquesta part de la ciutat. Hi ha cada vegada més gent que hi ve a caminar o a córrer, però encara podria tenir molt més ús, tenint en compte la proximitat amb el nucli urbà i que és un espai molt agradable". L'alcalde ha afirmat que altres ciutats han arranjat les lleres dels rius en base a diferents models, i "nosaltres hi hem actuat, però continua sent un dels reptes de la ciutat: acabar d'arranjar-lo i recuperar-lo per a la ciutat". També ha recordat que justament al Ple Municipal d'ahir es va aprovar el conveni amb la Diputació de Barcelona per tirar endavant les vies blaves, un projecte que permetrà adequar les lleres dels rius. "Aquesta inversió també posarà en millors condicions l'entorn del riu i ens permetrà anar canviant la fesomia de tota aquesta zona".

El programa

El programa de la Festa del Riu es perllongarà tot el dia i serà el següent:

Actuacions matí – Pont Nou/Congost

De 10h a 14h. Esport i lleure

- Circuits de karts de pedals. Poder gaudir d´aquesta emocionant disciplina de conducció en companyia d´amics, companys i també de desconeguts amb qui podem posar a prova les nostres habilitats al volant.

- Slackline. El seu origen el trobem a Califòrnia a principis dels anys 80. Un parell d´escaladors van començar a caminar per unes cadenes fluixes i cables com a forma d´entrenament. Posteriorment van utilitzar el seu propi material d´escalada (cordes, cintes, etc.) i és així com va sorgir aquest esport d´equilibri el qual es va anar expandint arreu del món. Dins d´aquest esport hi ha diverses modalitats. Aquí us presentem la més típica i comuna, amb la qual podreu començar a iniciar-vos en aquesta activitat d´equilibri!

De 10h a 14h. Pinta cares, pintar i riure

- Taller de maquillatge. Una activitat que passa a ser, pràcticament, un espectacle. Maquillatge infantil de fantasia, oferint dissenys atractius, originals i amb un acabat de la més alta qualitat. Animals, fades, princeses, súper-herois, monstres, etc.

10.30h Taller d´inspecció de lleres

Entre tots, farem una inspecció del riu de manera amena i participativa. Descobrirem quins macroinvertebrats hi viuen i n´analitzarem l´estat físicoquímic. Això ens permetrà determinar quina és la qualitat del nostre riu quan passa per Manresa. A càrrec de Parc de la Sèquia. Inscripcions en aquest enllaç

10.30h Taller de nius d´ocell

Construirem un taller de caixes niu, per facilitar que les mallerengues, pardals i altres ocells s'instal·lin a la nostra ciutat. L'existència d'aquests ocells afavoreix la biodiversitat i ajuda al control de plagues com la processionària del pi. A càrrec de Vicente Penís Hurtado. Acompanyarem el taller amb una petita xerrada divulgativa sobre les aus del nostre entorn. Inscripcions a l´adreça electrònica anellaverda@anellaverdamanresa.cat

11.30h Espectacle 'Batibull' de la companyia deParranda, amb Joel Grau

Un espectacle d´animació en què es fa un recull dels diferents actes típics que hi ha en la majoria de Festes Majors: pregó, castellers, cercavila, correfoc o, fins i tot, un Sant Ofici ben peculiar, sense deixar de banda el ball de jovent ni el ball d´envelat, o un espectacle infantil bastant... bastant punyent!

12h Basket Beat

Tota una orquestra de pilotes. Moviment, art, educació i acció social. Un espectacle que resulta de la col·laboració i la trobada entre joves.

De 13 a 17h Pícnic electrònic amb el DJ Meister&Grozza de Manrusionica

Música electrònica, menjar, begudes i bon ambient.

Activitats tarda – Pont Nou / Panyos

De 17 a 19h

Activitats de Meandre:

-Narració de contes

Aprofitant l´activitat proposem la creació d´un conte que ajudi a assolir el contingut

del taller. La narració anirà a càrrec d´Albert Marqués, creador de contes de natura.

-Instal·lació per a les activitats

Acompanyarem la narració amb una instal·lació especial creada per a l´ocasió.

-Taller de bombes de llavors

Creació de boletes de terra amb llavors dissenyades per repoblar de vegetació espais desforestats, degradats o que han patit una desertització per la raó que sigui.

Actuacions nit – Pont Nou

19.30h Reggae per a xics, 'The Penguins'

L´essència i energia del reggae i la senzillesa de la música infantil catalana s´uneixen per crear un so únic i catàrtic que ha fet ballar milers de nens i nenes amb versions de temes com ´L´avi que estima la mar´, ´Peix, peixet´ o ´El tren pinxo de Banyoles´. The Penguins reinventen el repertori infantil clàssic català!

22h Fundación Tony Manero

Més de 20 anys d´amor de discoteca. Aquest 2018 ens porta una Fundación Tony Manero com mai l´havies escoltat. La consigna és ballar.

Augmentar la consciència mediambiental

Des del punt de vista mediambiental, la Festa del Riu inclourà diverses activitats per donar a conèixer aquest entorn tan privilegiat, per fer augmentar la consciència ambiental de la ciutadania i per contribuir a la millora dels seus valors ambientals. En aquesta línia s'emmarquen els tallers de caixes niu i de reconeixement d'espècies d´aus autòctones. Igualment, Parc de la Sèquia organitzarà un taller d´inspecció de lleres, per tal de donar conèixer la qualitat de l'aigua del Cardener i quins animals microinvertebrats hi viuen. D'altra banda, l'associació Meandre també durà a terme activitats de sensibilització ambiental.

Tot plegat ha de contribuir a fer del riu Cardener un espai de referència per al conjunt de la ciutadania de Manresa i dels visitants de la ciutat. Un espai que sigui, a la vegada, un oasi de biodiversitat, el principal pulmó verd de la ciutat i un indret agradable on passejar, córrer i gaudir de la natura, a pocs minuts de la ciutat.

Aquest any, s'estan duent a terme actuacions el marc del projecte "Mulla´t pel Cardener", que ha rebut el suport econòmic de la Diputació de Barcelona. El febrer ja es va fer una plantada de 148 arbres i arbustos amb l´Agrupament Escolta i Guia Cardenal Lluch entre el Pont Vell i el Pont de la Reforma, que s'han compromès a regar-los durant el primer any. Posteriorment, es va dur a terme la plantada d´arbres associada al projecte del Pressupost Participatiu a la llera del Cardener, sota el pont del Congost i el Parc Josep Vidal, voluntaris de la Fundació Rosa Oriol. I aquest maig, voluntaris de la Ludoteca Ludugurus i Joves Nucli Antic van participar d´una jornada de neteja de deixalles al mateix indret.

Antecedents: La Festa del Peix de 1911

Manresa és una ciutat que està encerclada per ponent i migdia pel riu. I aquest ha estat històricament un element molt relacionat amb la ciutat, amb activitats artesanals com els molins fariners, drapers o polvorers i activitats industrials amb setze fàbriques tèxtils a la seva riba als segles XIX i bona part del XX. Tradicionalment s´hi realitzaven també activitats lúdiques com els banys al riu, els berenadors amb barques, els concursos de pesca o festes de l´arbre entre altres.

El creixement de la ciutat en direcció nord a partir de l´enderrocament de les muralles així com la trencada orografia ha fet que amb el pas del temps la ciutat cada vegada "visqui" més d´esquena al riu trencant la tradició històrica i simbòlica de la ciutat.

Però ja fa moltes dècades, a l´entorn del riu s´hi duien a terme moltes activitats. El 1902 es va fundar la Societat de Caça i Pesca legal de Manresa i Comarca que tenia la seu social en el bar de la Reforma. L´any 1911 aqueta societat va col·laborar amb l´Ajuntament en l´organització de la Festa del Peix, una activitat que es va fer a diverses ciutats de Catalunya amb la intenció de repoblar diferents rius i estanys.

La Festa del Peix es va celebrar el dijous 25 de maig de 1911 al voltant de la Fira de l´Ascensió, amb "una immensa gentada", segons la premsa de l´època, i múltiples activitats. Els milers de persones que hi van participar van abocar fins a 100.000 peixos per repoblar el riu Cardener.

L´historiador manresà Francesc Comas publicarà una sèrie de tres articles amb informació i imatges de la Festa del Peix de 1911 al diari Regió7, els dissabtes 19 i 26 de maig i 2 de juny.