La primera Festa del Riu de Manresa vol ser el detonant per redescobrir el parc del Cardener

Que Manresa ha viscut des de fa dècades d'esquenes al riu és un fet. Que en els darrers anys s'han anat adequant espais per trencar aquesta dinàmica, també. Però que el parc del Cardener, per exemple, continua sent un gran desconegut per a una gran part de la ciutadania, és una realitat.

En aquest context, amb la intenció de revertir la situació i com a aposta de la capitalitat cultural de Manresa, la capital del Bages celebrarà el 2 de juny la primera Festa del Riu, entre la Fàbrica dels Panyos i el Pont Nou. Una celebració que voldria servir de detonant perquè el parc del Cardener es vegi com un espai més on programar-hi activitats. Una mena de «segon parc de l'Agulla a la zona sud de la ciutat», apuntava ahir sobre el terreny la regidora de Cultura, Anna Crespo, que, acompanyada de l'alcalde Valentí Ju-nyent, i el regidor d'Entorn Natural, Pol Huguet, van presentar una jornada festiva que inclou tallers de natura, activitats esportives i música, i que ha estat pensada per a un públic familiar.

El riu com a repte

La mirada cap al riu era un dels propòsits de Crespo en arribar a la regidoria. I la capitalitat cultural n'ha estat l'excusa. Un lloc diferent, un espai per redescobrir «amb aparcament a prop i on no molestarem els veïns». Muntar la festa ha comportat, explicava Crespo, «un esforç tècnic important» per adequar l'espai als concerts que s'hi celebraran. Com el de la Fundación Tony Manero, que tancarà la jornada en l'escenari gran dels dos que s'instal·laran. Si la redescoberta del parc del Cardener és el lema de la festa, Junyent no va oblidar la tasca duta a terme pels anteriors consistoris «que en els darrers anys hi ha anat treballant». I no va deixar de subratllar que, tot i la manca de recursos per definir un model d'actuació, un dels «reptes» de la ciutat és donar més ús a la zona i, sobretot, «acabar d'arranjar les lleres del riu, com han fet altres ciutats, i recuperar-les per a Manresa, tenint en compte la seva proximitat amb el nucli urbà». La desconeixença de la zona va ser, també, l'argument que el regidor Huguet va posar sobre la taula: «Molts manresans no saben que des de fa deu anys aquí hi ha un parc, en un lloc on abans hi havien horts i cases en runes. És un pulmó verd, un oasi de diversitat». L'última actuació en la zona va ser al Pont Nou, que va estrenar enllumenat ara fa un parell d'anys. Junyent va recordar ahir que en el darrer ple municipal es va aprovar un conveni amb la Diputació per adequar la llera del riu (vegeu pàgina 5).



Esport, natura i cultura

La Festa del Riu començarà a les 10 del matí i s'allargarà fins a la mitjanit. La companyia deParranda, Basket Beat, Dj Meister&Grozza de Manrusionica, The Penguins i Fundación Tony Manero seran les propostes musicals i escèniques d'una festa que s'encetarà amb activitats esportives i continuarà amb tallers de natura.