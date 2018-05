El japonès Kore-eda triomfa amb la Palma d'Or al Festival de Canes

El Festival de Canes va celebrar ahir la gala de clausura després d'onze dies de projeccions. El palmarès reflecteix l'alt nivell de qualitat de què s'ha pogut gaudir durant el certamen, i potser per això resultarà impossible satisfer a tothom.

Repassem categoria per categoria els premiats, per ordre de lliurament. Càmera d'Or al millor debut ha estat per al film belga Noia, una de les revelacions de la secció paral·lela Un Certain Regard. El relat d'un cos alliberant-se en la seva sexualitat i en el seu talent escènic. Noia també va guanyar fa dos dies la Queer Palm, el millor film de temàtica homosexual.

El premi a la millor actriu ha recaigut enguany a Samal Yeslyamova per Ayka, de Sergei Dvortsevoy, que va ser una de les darreres aportacions a la secció oficial, una Rosetta en format de thriller realment emotiva.

El millor guió ex-aequo, per a Alice Rohrwacher ( Llàtzer feliç) i Nader Saeivar ( 3 cares). De la primera s'esperava un guardó molt més generós per a la seva faula que travessa el temps i les classes socials. La crítica l'ha triat precisament com un dels seus films preferits al costat de Cremant, de Lee Chang-dong, premi Fipresci.

La millor direcció ha estat per a Pawel Pawlikowski, que amb la seva particular Guerra freda ha convertit en pel·lícula els postulats estètics de suggeriment i romanticisme en blanc i negre de Cartier-Bresson.

Premi al millor actor per a Marcello Fonte, per la seva colpidora interpretació a Gos-home, de Matteo Garrone, on es converteix en un home que té cura dels gossos, però cap autoestima.

La Palma d'Or especial és la primera vegada que la concedeixen, potser perquè és l'únic guardó que li quedava per guanyar a Jean-Luc Godard. El llibre d'imatges obté un guardó que destaca l'enorme treball intel·lectual d'aquest clàssic imprescindible de la història del cinema.

El Premi del Jurat ha estat per a Nadine Labaki i Capharnaüm, un relat de presumpta reivindicació social que la crítica ha acusat de manipulador.

Gran premi per a Spike Lee, que alguns ja auguraven veient la composició del jurat. Sigui com sigui, Lee signa, amb Blackkklansman, un dels films més reivindicatius i energètics de la seva carrera.

I, finalment, Palma d'Or, el gran guardó de la nit, ha estat enguany per a Shoplifters (Un assumpte de família/Lladres de botigues), del japonès Hirokazu Kore-eda, indubtablement el millor film d'aquest hereu del mestre Ozu, amb una tesi sobre la família que travessa amb coherència i saviesa tota la seva llarga filmografia. Kore-eda es consolida com un dels grans del festival, després que el 2013 guanyés el Premi del Jurat.