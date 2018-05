El Festival Espurnes Barroques oferirà 13 concerts i experiències de cap de setmana

Vint anys després dels incendis que van devastar 27.000 ha. de bosc a la Catalunya Central, neix el Festival Espurnes Barroques, que s´estendrà del 26 de maig al 17 de juny de 2018 per diferents municipis amb l´ambició de convertir-se en un referent musical de primer ordre i d'oferir, no només concerts sinó també experiències completes de cap de setmana al voltant del Barroc. Aquest dilluns al matí s'ha presentat a Manresa, ciutat amb la qual es vol vincular el certamen amb la vista posada al 2022.

Més enllà de compartir un paisatge que fa vint anys va ser devastat per les flames, els municipis que acullen el festival tenen la particularitat de preservar importants vestigis barrocs. I configuren una taca contínua en el mapa que s´acabarà coneixent amb el nom de Territori Barroc. Aquest territori està conformat per 9 municipis a cavall de les províncies de Barcelona i de Lleida, articulats en quatre comarques (el Solsonès, la Segarra, l´Anoia i el Bages) i dos bisbats (Solsona i Vic). Els municipis en qüestió són: Riner, Pinós, La Molsosa, Sant Ramon, Estaràs, Calonge de Segarra, Pujalt, Sant Mateu de Bages i Súria.

El festival tindrà com a epicentre el Santuari del Miracle (a Riner), on es conserva el retaule barroc més gran i espectacular de Catalunya i, tanmateix, força desconegut. Serà en aquest enclavament on el 26 de maig es donarà el tret de sortida d´un festival que en només vuit dies programa 13 concerts (un d´ells una producció operística de petit format), 7 refrigeris barrocs, 6 àpats històrics, 3 tallers, 2 conferències-diàleg i visites als espais. Amb una programació musical d´altíssim nivell, el festival servirà per donar a conèixer l´importantíssim patrimoni barroc d´una zona poc dinamitzada turísticament i culturalment, i es clourà el 17 de juny novament al Santuari del Miracle.

Al costat de primeres figures de la música barroca que encapçalaran el cartell (Euskal Barrokensemble, Vespres d´Arnadí, Marta Infante, Cor de Cambra Francesc Valls€), el festival obre la porta a formacions joves i estableix una línia de col·laboració amb l´ESMUC, en virtut de la qual els seus alumnes més talentosos tindran un aparador al festival. En l´apartat gastronòmic, es treballarà amb productes ecològics i de proximitat, es comptarà amb xefs de renom vinculats al territori i hi haurà degustació de vins de les DO Pla de Bages i Costers del Segre.

Cada cap de setmana es presenta com un paquet unitari, amb preus molt assequibles i activitats gratuïtes. Tanmateix, es pot escollir anar a un sol esdeveniment, però sempre s´aconsella la compra anticipada o la reserva prèvia atès l´aforament limitat dels espais.

L´any 2022 coincidint amb l´Any Ignasià, es preveu poder fer alguna acció a La Cova de Manresa, en col·laboració també amb el Museu Comarcal de Manresa, on hi ha un important conjunt patrimonial barroc.