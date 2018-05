Rexics acosta la música als més petits

Minuts abans que s'aixequés el teló de la Sala Gran del Kursaal, a banda i banda de l'escenari s'hi podien veure fileres de sabates menudes. Es tractava del calçat dels nens i nenes que ahir van participar a l'espectacle Buffa!, del projecte Rexics, que des de fa deu anys organitza el Servei Educatiu del Kursaal. La quitxalla estava asseguda al centre de l'escenari amb els seus educadors. Al costat de les sabatetes també hi havia alguns orinals. I és que més d'un va haver de fer una corredissa just abans que s'alcés el teló. En total van ser més de 350 nens i nenes de 2 anys repartits en una doble funció (una al migdia i l'altra a la tarda). Les escoles participants eren de Navàs, Manresa, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Santpedor, Moià, Sant Joan de Vilatorrada, Canet de Fals, Guardiola de Berguedà i Santa Maria d'Oló. Els menuts estaven d'esquena al públic. Prèviament s'havia demanat al públic que no fes fotos amb flaix per evitar captar l'atenció dels nens.

Comença l'espectacle i es veu un bosc màgic on comencen a aparèixer personatges. Primer surten els músics: Anna Vega, Marta Canellas, Marisa Badia i Santi Serratosa caracteritzats com a follets. Després és el torn de la ballarina Laura Bataller, el Nap Buf, un follet entremaliat, belluguet, despistat i juganer que du uns cascavells i que escampa la seva màgia bufant pels racons.

Durant l'espectacle els menuts juguen amb diferents elements del bosc i participen activament cantant i ballant en cada una de les escenes, que destaquen pel color i la plasticitat. De sobte apareix una libèl·lula gegant, després una granota. Hi ha un moment en què s'invoca la pluja i apareixen uns núvols i uns paraigües. La història que transcorre a l'escenari té la música com a fil conductor. Fins a nou peces sonen a Buffa!, un muntatge amb guió i proposta pedagògica de les bagenques Anna Vega i Marta Canellas.

Durant bona part de l'espectacle, de tres quarts d'hora de durada, els nens i nenes estan d'esquena al públic. Tot i així els familiars segueixen embadalits des de les seves butaques els moviments del menuts. No va ser fins a la part final, quan la quitxalla es posa uns cascavells i els llums de sala s'encenen, que es van girar cap al públic. En aquest moment es van començar a veure mans alçades saludant i desenes de pantalles de mòbil immortalitzant el moment.