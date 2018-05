Manresa posa en funcionament l'espai educatiu de memoria.cat

El portal de webs de l´Associació Memòria i Història de Manresa, www.memoria.cat, creat l´any 2007 i que conté una trentena de webs i nombrosos documents, imatges i vídeos relacionats amb la memòria històrica, compta a partir d´ara amb l'espai educatiu www.memoria.cat/edu que ha estat elaborat pels membres de l´Associació Memòria i Història de Manresa i professionals de l'ensenyament Carme Botifoll, Rosa Lóbez, Jordi Pons, Pep Castilla, Jordi Griera i Ferran Mas, persona aquesta darrera totalment implicada des de fa molts anys en les TIC i que va tenir la iniciativa d'aquest portal. Ha comptat també amb la col·laboració de Joaquim Aloy, en l'apartat didàctic; i Anna Palomera i Arnau Aloy, en la vessant més tècnica.

Els detalls d'aquest nou espai educatiu han estat presentats avui, al Centre Cultural el Casino; per la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa; Anna Crespo, i alguns dels seus impulsors: Carme Botifoll, Rosa Lóbez, Jordi Pons i Pep Castilla i Jordi Griera.

Anna Crespo ha mostrat la satisfacció pel naixement d'aquesta nova eina "que és una pota més per ajudar a educar les noves generacions en la memòria històrica i contribuir així a no repetir errors del passat". La regidora de Cultura ha agraït "el treball, la dedicació i la predisposició" del grup de persones que ha fet possible aquest portal "que esperem tingui un bon ús".

Jordi Pons ha manifestat que l'objectiu d´aquest espai respon "a la necessitat d'apropar la recerca de la memòria històrica al món de l'ensenyament, una eina que anirà aplegant i incorporant progressivament noves propostes i treballs".

Amb memoria.cat/edu es pretén proporcionar al professorat i als estudiants dels centres de secundària materials didàctics i eines de suport que facilitin el treball a l´aula de temes relacionats amb la memòria històrica.

Per a Jordi Pons, amb aquest portal, "no només hi ha la voluntat de difondre materials, sinó també aportar uns materials didàctics que són fruït del nostre treball, de la nostra recerca". El professor ha afegit que "a través de la web volem contribuir a ajudar els estudiants a descobrir el gust per la recerca i pel coneixement de la nostra història més recent", amb el convenciment que el coneixement i la reflexió sobre el passat ajuden a entendre el món d'avui, i proporcionen la llibertat necessària per poder decidir el futur.

Al seu torn, Rosa Lóbez ha explicat que el portal és adreçat a professorat i alumnat, amb una proposta oberta i àmplia, i no només dirigit a Manresa sinó al conjunt de Catalunya, i amb la voluntat que no sigui només una eina teòrica sinó que també tingui "una vessant pràctica i dinàmica". Com ha explicat Lóbez, al portal es podran trobar propostes didàctiques, espai per treballar les fonts, propostes de recerca, recursos i eines didàctiques diverses, tallers formatius i notícies relacionades amb les activitats desenvolupades.

L'elaboració de dos d'aquests treballs, els referents als deportats manresans, han estat subvencionats per l'Ajuntament de Manresa. La resta de l'espai educatiu és assumit per l´Associació Memòria i Història de Manresa.

Aquesta nova iniciativa se suma i es complementa a la presentació realitzada dies enrere d´un nou fulletó i unes audioguies, adreçades a posar en valor tres itineraris dels Espais de Memòria de la ciutat:" La memòria de la Guerra Civil"; "La destrucció del patrimoni, les esglésies enderrocades"; i "Les Stolpersteine: homenatge als deportats manresans al camps de concentració nazis".â€?