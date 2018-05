Berga recuperarà a partir del 10 de juny les projeccions de cinema comercial

L'associació 9,5 mm Grup Internacional Cinematogràfic va recuperar les projeccions a Berga el 25 d'abril del 2015 adaptant el teatre Patronat per substituir l'històric cinema Catalunya, tancat el maig del 2013. Ara ha fet un pas més i s'ha convertit en exhibidor, amb el corresponent registre oficial, per poder accedir a l'oferta de totes les distribuïdores cinematogràfiques. A la pràctica, vol dir poder fer una programació sense cotilles, amb accés a les pel·lícules més actuals, fins i tot d'estrena.

Les sessions amb aquestes novetats s'encetaran el 10 de juny, el primer diumenge després de Patum. La programació de juny ja està tancada, però encara no es pot anunciar perquè s'ha d'acabar de lligar amb la distribuïdora. Al teatre Patronat hi continuarà havent projeccions cada diumenge (18.30 h), i es volen ampliar les dels dijous, que ara són poques més que les del cicle Gaudí, de cinema català.

Les sessions dels diumenges apleguen entre 80 i 100 persones, i s'ha omplert la sala, de 150 localitats, amb pel·lícules com Coco. Ramon Gassó, un dels impulsors de la iniciativa, destaca que «veiem que si projectem pel·lícules bones i actuals la gent respon, i per això volem tenir accés a tot». Ara bé, apunta que «no entrarem en competència amb els cinemes de Manresa i Puigcerdà, perquè el nostre únic objectiu és portar bon cinema a Berga, ara que ja hem recuperat la sala i tenim més de 300 socis». Així, assenyala que «no es pot portar una sala de cinema a Berga com a negoci, perquè no hi ha massa crítica. Nosaltres ho fem perquè som una entitat i totes les feines les fem voluntaris».

Per tal de poder tenir accés a tot el catàleg de pel·lícules, el Grup 9,5 mm s'ha hagut de donar d'alta al Registre d'Exhibidors d'Activitats Audiovisuals (REAC), un pas que ja va formalitzar a mitjan abril. A més, ha de tenir entrades especials per oferir el taquillatge oficial, com qualsevol altra sala de cinema. S'han demanat unes 5.000 entrades numerades (amb el nom del Teatre Patronat, el NIF de l'entitat), que justament es van rebre ahir. Ara caldrà informar de les entrades venudes i dels preus, i estaran sotmesos a inspecció. «Funcionarem com una empresa, però la feina serà voluntària», exposa Gassó.

D'altra banda, l'entitat sense ànim de lucre s'ha hagut de dotar d'un nou projector. Fins ara es treballava amb tecnologia Blu-ray, d'alta definició, però calia esperar que es venguessin als comerços o a les plataformes digitals. Ara s'ha llogat un projector DCP (Digital Cinema Package), d'encara més definició, que s'instal·larà la setmana que ve. «S'hauria pogut seguir amb Blu-ray, però hi ha distribuïdores, com Fox o Universal, que no en proporcionen, i hauríem continuat limitats».